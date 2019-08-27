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تنفيذًا لمبادرة «حياة كريمة».. «شباب بيحب بلده» تطلق حملة «هتشتغل هنساعدك» لدعم الشباب

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 11:06 م
ليلي مقلد، مؤسس
ليلي مقلد، مؤسس المبادرة
حمادة خطاب
أطلقت مبادرة شباب بيحب بلده، حملة "هتشتغل هنساعدك"، وذلك للمساهمة في مبادرة حياة كريمة، التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتهدف الحملة إلى دعم المشروعات متناهية الصغر، عن طريق تقديم دعم مادى لبداية المشروع، ومن ثم متابعة مراحل تطور المشروع والإشراف عليه، وكلما نجح المشروع زاد الدعم المادي له.

أكدت ليلى مقلد، مؤسس المبادرة، أن الهدف من الحملة مشاركة الأهالي في كل مكان، ومساعدتهم بقدر الإمكان، لتوفير حياة كريمة، وكذلك مساندة الدولة في دعم المواطن البسيط، وذلك عن طريق تشكيل لجنة من أعضاء مبادرة شباب بيحب بلده، لتفعيل الحملة علي أرض الواقع، مشيرًة إلي أن كافة منظمات المجتمع المدني شريك أساسي مع الدولة في دعم المواطنين.

وأضافت «مقلد»، أن هذه الحملة لمساندة القيادة السياسية في دعم المواطن البسيط والنهوض به اقتصاديًا، ورفع كفاءته وتشجيعه علي بناء مستقبل أفضل.

جدير بالذكر أن مبادرة شباب بيحب بلده ، أطلقت مسبقًا حملة لـ"فك كرب الغارمات"، وتقديم الدعم للمستشفيات، وتنظيم قوافل مساعدات لأهالي سيناء.

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