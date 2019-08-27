رغم صدور حكم بحبسه.. أحمد الفيشاوي يتحدى طليقته بفيديو جديد

نشر الفنان أحمد الفيشاوي عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" فيديو أثناء قيامه بعض التمارين الرياضية في تحد جديد لطليقته هند الحناوي.



وعلق قائلًا:"التدريب لفيلمي القادم، متحمس لمشاركتكم المزيد من الأخبار".



واعتبر المتابعون للفيشاوى هذا الفيديو بمثابة رد على طليقته، بعد أن أكد محاميها أنه يعيش حبيسًا خوفًا من إلقاء القبض عليه بسبب الحكم بحبسه.



وعاقبت محكمة الأسرة بالخليفة الفنان أحمد الفيشاوى بالحبس شهرا لامتناعه عن دفع نفقة ابنته لينا لمدة سنة مما دفع والدتها إلى إقامة دعوى أمام المحكمة تقاضى فيها مطلقها أحمد الفيشاوى.



ونشر الفنان أحمد الفيشاوى مقطع فيديو عبر حسابه على انستجرام، علق من خلاله على أزمته مع طفلته لينا وأمها هند الحناوي، حيث قال إن الأخيرة قامت بإيهامه بأنها ستسافر بابنته إلى إنجلترا لتعليمها، في حين أنها تتهرب من تنفيذ حكم قضائي صادر ضدها بالحبس، لأنها ضُبطت برفقة رجل غريب في تمام الساعة الرابعة والنصف فجرًا في حالة سكر، وفقًا لما ورد في الفيديو عن مكتب المحاماة الخاص به.