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رياضة

محافظ السويس يتابع استعدادات منتخب السويس .. ويعد بمواصلة الدعم

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 10:58 م
محافظ السويس
محافظ السويس
عبدالله هشام
عقد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس اجتماعًا مساء اليوم الثلاثاء برئيس النادي المحاسب محمد احمد هلال وأعضاء المجلس سيد فرج وسعيد ايدو وكريم عبدالمعين بحضور الدكتور ميمي عبد الرازق المدير الفني للفريق الأول لمتابعة آخر الاستعدادات لمسابقة الدوري.

وناقش المحافظ الصفقات الجديدة لدعم الفريق الأول لكرة القدم وتحقيق حلم الصعود للدوري الممتاز بالإضافة إلى تطوير قطاع الناشئين والألعاب الجماعية والفردية.

وشرح رئيس النادي ماتم إنجازه خلال الفترة الماضية في انشاء المحال التجارية وإقامة مطعم للنادي يوفر نحو 500 ألف جنيه سنويًا وإقامة صالة الجمانزيوم ونقل النادي إلى المقر الجديد وتجهيزه .

ووعد محافظ السويس بمواصلة دعم النادي خلال الفترة القادمة.

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