المالية: مشروع مجمع الرخام بالجلالة يوفر 13 ألف فرصة عمل مباشرة

أكد الدكتور شريف حازم مستشار وزير المالية للشئون الهندسية والأبنية، أن مشروع مجمع معالجة وتصنيع الرخام بالجلالة بدأ بالفعل انتاجه ويعمل به 13 ألف عامل دائم بخلاف العمالة المؤقتة والمساعدة.
أضاف "حازم" في تصريحات له، أن المشروع يعد نموذجًا للاستغلال الأمثل للثروات التعدينية بما يُلبى احتياجات السوق المحلية، وتصدير الفائض للخارج.
أوضح أن مدينة «الجلالة» نموذج متميز لمجتمع عمرانى جديد تتوفر فيه كل مقومات الحياة بما يضمن استدامة التنمية.
وفي وقت سابق طالبت وزارة المالية قياداتها ورؤساء المصالح التابعة بضرورة زيارة المشروعات القومية بكافة القطاعات الاقتصادية والعمل علي الاستعانة بالمكونات المحلية لزيادة تنافسية المنتجات الوطنية وتحقيق الاستدامة و ترشيد الإنفاق العام بالموازنة العامة للدولة.