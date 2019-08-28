المالية: مشروع مجمع الرخام بالجلالة يوفر 13 ألف فرصة عمل مباشرة

أكد الدكتور شريف حازم مستشار وزير المالية للشئون الهندسية والأبنية، أن مشروع مجمع معالجة وتصنيع الرخام بالجلالة بدأ بالفعل انتاجه ويعمل به 13 ألف عامل دائم بخلاف العمالة المؤقتة والمساعدة.

أضاف "حازم" في تصريحات له، أن المشروع يعد نموذجًا للاستغلال الأمثل للثروات التعدينية بما يُلبى احتياجات السوق المحلية، وتصدير الفائض للخارج.



