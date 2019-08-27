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شاهد .. نيمار دا سيلفا يخوض أول تجاربه السينمائية في La Casa de Papel

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 10:56 م
نيمار دا سيلفا في
نيمار دا سيلفا في La Casa de Papel
حسام الحارتي
يخوض نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي ، تجربة سينمائية جديدة لأول مرة خارج إطار كرة القدم المعتاد عليه حيث أصبح البرازيلي نيمار دا سيلفا ضمن فريق مسلسل الجريمة الإسباني الشهير " La Casa de Papel"، أو كما يعرف بالعربية " بيت المال".

ويتواجد نيمار دا سيلفا في حلقتين فقط من الموسم الثالث الذي يعرض على شبكة نتفليكس بداية من أمس .

وبات الكثير على أعتاب معرفة اتجاه نيمار دا سيلفا إلى الأعمال السينمائية خلال تلك الفترة وخوض تجربة فردية من نوعه خصوصا في ظل مشاركته في عمل درامي حقق نجاحا كبيرا خلال الموسمين المقبلين .

وتقوم الفكرة على اقتحام دار سك العملة الإسبانية وطباعة 2.4 مليار يورو، مع البقاء هناك 11 يوما والتعامل مع 67 رهينة ونخبة من قوات الشرطة الإسبانية.


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