بشرى لأصحاب المعاشات بشأن العلاوات المتأخرة.. فيديو

قال سعيد الصباغ رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، إنه سيتم إنشاء صناديق استثمار أموال المعاشات بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون الجديد.



أضاف سعيد الصباغ في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على في برنامج " حضرة المواطن" المذاع على قناة " الحدث اليوم"، قائلا:" نتمنى أن تحقق صناديق الاستثمار ملاءة مالية".



وتابع: " يترتب على صناديق الاستثمار تواجد فرص لتغيير بعض المواد التي تحدد المزايا الخاصة بأصحاب المعاشات كالمادة 18، وأصحاب المعاشات سيستفيدون بعد تحصيل عائد الاستثمار".



وزف سعيد الصباغ بشرى سارة لأصحاب المعاشات بخصوص العلاوات الخمس المتأخرة، قائلا:" هنبارك للناس بكرة بعد قرار الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بالتوصل إلى آلية تنفيذ صرف العلاوات الخمس المتأخرة".

