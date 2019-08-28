شيوخ مجلس الدولة الجدد يهنئون رئيس قضايا الدولة بتوليه منصبه

قام شيوخ مجلس الدولة الجدد أعضاء المجلس الخاص، نواب رئيس مجلس الدولة، صباح آمس، بتقديم التهنئة للمستشار الدكتور أبو بكر الصديق محمد، رئيس هيئة قضايا الدولة بمناسبة توليه منصبه الجديد كرئيس لهيئة قضايا الدولة وثقة رئيس الجمهورية .





وحضر كل من المستشار محمد حسام الدين، والمستشار أسامة محرم، والمستشار أنور خليل، والمستشار أحمد عبد التواب، يرافقهم المستشار طه كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس دائرة الفحص بالمحكمة الإدارية العليا.





وأعرب شيوخ مجلس الدولة الجدد، على أن تقديم التهنئة للمستشار الدكتور أبو بكر الصديق رئيس هيئة قضايا الدولة، إنما يأتي في إطار خطة الدولة الطموحة نحو إرساء قيم العدالة وتحقيق مبدأ سيادة القانون ليكون مثالًا في إعلاء المصلحة الوطنية وتعزيزا لمبدأ النزاهة والشفافية، وتوكيدًا على المبدأ الدستوري في التعاون والتكامل الفاعل بين أعضاء الأسرة القضائية بشئونها المُشتركة في المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.



