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رياضة

وكيل لاعبين يقنع نجم الأهلى باللعب للاسماعيلى

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 11:01 م
محمد شيحة مع باسم
محمد شيحة مع باسم على فى النادي الأهلي
رباب الهوارى
يحاول محمد شيحة وكيل اللاعبين إقناع باسم على لاعب النادى الأهلى للانتقال إلى النادى الإسماعيلى خلال الفترة المقبلة.

وعقد محمد شيحة جلسة مع باسم على حضرها سيد عبد الحفيظ مدير الكرة فى النادي الأهلي لإقناعه بالانتقال إلى النادي الإسماعيلي بعد تجديده عقده مع النادي الأهلي.

ونجح مسئولو النادي الأهلي اليوم فى الحصول على توقيع اللاعب باسم علي لتجديد تعاقده مع النادي الأهلي لمدة ثلاث سنوات قادمة .

وخرج باسم على من حسابات المدير الفنى لفريق الكرة فى النادي الأهلي طوال الفترة الماضية فى ظل إصاباته المتعددة .

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