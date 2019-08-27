اهم الاخبار .. حقيقة ظهور موقع إباحي بمؤتمر الأزهر.. ومعلمة الإسماعيلية تبرئ ضابط الشرطة

نشر موقع صدى البلد على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة في العديد من المجالات، نستعرض أهمها من خلال الموجز التالي:
أبو العينين فى افتتاح منتدى الأعمال المصري - الياباني: مصر بوابة القارة السمراء للتقدم.. صور
في اهم الاخبار أن رجل الأعمال محمد أبو العينين نائب رئيس مجلس الأعمال المصري - الياباني، أكد أن التعاون بين مصر واليابان يشهد حاليا حالة استثنائية فى تاريخ العلاقات بين البلدين، وأنه مازال هناك إمكانيات كبيرة لتحقيق قفزات هائلة فى التعاون بين البلدين.. للمزيد اضغط هنا
قبل افتتاحه.. كيف روجت وزارة السياحة للمتحف المصري الكبير
على الرغم من انحسار السياحة الثقافية عالميا، إلا أن افتتاح المتحف المصري الكبير، سيعيد الاهتمام بهذا المنتج السياحي الهام ليس فقط في مصر ولكن في العالم كله، حيث إنه سيكون نموذجا للمزج بين الأصالة والحداثة، حيث يضم المتحف بين جنباته الآثار والكنوز المصرية في مبنى مصمم بشكل حديث ومعاصر، كما أنه يتمتع بموقع متفرد أمام أهرامات الجيزة، وذلك في اهم الاخبار.. للمزيد اضغط هنا
قرار جمهورى بتجديد تكليف شريف سيف الدين رئيسا لهيئة الرقابة الإدارية
وجاء بـ اهم الاخبار أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر القرار الجمهوري رقم ٤٢٤ لسنة ٢٠١٩ بتجديد تكليف شريف سيف الدين حسين خليل للقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام اعتبارا من ٣٠ اغسطس ٢٠١٩.. للمزيد اضغط هنا
كنت بمر بحالة نفسية .. معلمة الإسماعيلية تبرئ ضابط الشرطة من تهمة ضربها
وفي اهم الاخبار أن عددا من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تداولوا تدوينات حول اعتداء أحد ضباط الشرطة على معلمة أثناء قيامها بأعمال الملاحظة فى امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة بإحدى المدارس بمحافظة الإسماعيلية.. للمزيد اضغط هنا
جامعة الأزهر توضح حقيقة صورة الموقع الإباحي المثيرة للجدل
وجاء بـ اهم الاخبار أن جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة، نفت صحة ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي، حول ظهور عنوان "موقع إباحي" على الشاشة المخصصة للعرض، أثناء لقاء رئيس الجامعة مع الطلاب الجدد الأحد قبل الماضي. للمزيد اضغط هنا
استجابة لـ صدى البلد.. محافظة المنوفية: إجراءات وقائية للتخلص من القراد في قريتين
كما جاء بـ اهم الاخبار أنه إيماء إلى ما نشر بموقع صدى البلد أمس حول " ظهور حشرة غريبة بمحافظة المنوفية"، أصدرت المحافظة بيانا تؤكد أنه تم رصد ظهور حشرة القراد بقرية كفور الرمل مركز قويسنا وقرية طوخ طنبشا ببركة السبع.. للمزيد اضغط هنا
السلع التموينية تتعاقد على 350 ألف طن قمح من روسيا وفرنسا
أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية أنها تعاقدت على 350 ألف طن قمح من روسيا وأوكرانيا وفرنسا، وذلك اهم الاخبار.. للمزيد اضغط هنا
إيران تفرض عقوبات على مسئولين أمريكيين
كما جاء بـ اهم الاخبار أن البرلمان الإيراني يجهز مشروع قانون لفرض عقوبات على كبار المسئولين في إدارة ترامب ومؤيديهم في الكونجرس لما وصفه مسؤولو النظام بـعدائهم لإيران.. للمزيد اضغط هنا
كيم يتحدى.. كوريا الشمالية تطور رؤوسا حربية لضرب اليابان
وجاء بـ اهم الاخبار أن وزير الدفاع الياباني تاكيشي إيوايا، اليوم الثلاثاء، قال إن بيونج يانج تطور على ما يبدو رؤوسا حربية لاختراق الدرع الصاروخية الباليستية التي تحمي اليابان، مشيرا إلى المسارات غير المنتظمة للصواريخ التي أطلقتها كوريا الشمالية في الآونة الأخيرة.. للمزيد اضغط هنا
كأس مصر.. ميدو يطيح بـ 8 نجوم من قائمة المقاصة قبل مواجهة الزمالك غدا
وفي اهم الاخبار أنه تتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية إلى فى الثامنة من مساء الغد " الأربعاء " إلى ملعب برج العرب لمتابعة أحداث مباراة الزمالك ومصر المقاصة المقرر إقامتها فى إطار لقاءات دور الـ 8 من منافسات كأس مصر.. للمزيد اضغط هنا
الحلوين .. بوسى شلبي بصحبة ريهام حجاج وفاتن موسى في الساحل
نشرت الاعلامية بوسي شلبي صورة جديدة له من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".. للمزيد اضغط هنا
الأمير هارى يتنازل عن خاتم والدته ديانا لـ كيت ميدلتون لهذا السبب
وفي اهم الاخبار يعد خاتم الأميرة الراحلة ديانا واحدًا من أجمل وأشهر الخواتم حول العالم، لما يحتويه من حجر السفير الباهظ بالإضافة لأحجار الألماس المحيطة به، والذي كانت الأميرة الراحلة ديانا تضعه قبل وفاتها إلا أن ابنها الأمير هارى تنازل عنه لصالح كيت ميدلتون زوجة أخيه.. للمزيد اضغط هنا
أبو العينين فى افتتاح منتدى الأعمال المصري - الياباني: مصر بوابة القارة السمراء للتقدم.. صور
في اهم الاخبار أن رجل الأعمال محمد أبو العينين نائب رئيس مجلس الأعمال المصري - الياباني، أكد أن التعاون بين مصر واليابان يشهد حاليا حالة استثنائية فى تاريخ العلاقات بين البلدين، وأنه مازال هناك إمكانيات كبيرة لتحقيق قفزات هائلة فى التعاون بين البلدين.. للمزيد اضغط هنا
قبل افتتاحه.. كيف روجت وزارة السياحة للمتحف المصري الكبير
على الرغم من انحسار السياحة الثقافية عالميا، إلا أن افتتاح المتحف المصري الكبير، سيعيد الاهتمام بهذا المنتج السياحي الهام ليس فقط في مصر ولكن في العالم كله، حيث إنه سيكون نموذجا للمزج بين الأصالة والحداثة، حيث يضم المتحف بين جنباته الآثار والكنوز المصرية في مبنى مصمم بشكل حديث ومعاصر، كما أنه يتمتع بموقع متفرد أمام أهرامات الجيزة، وذلك في اهم الاخبار.. للمزيد اضغط هنا
قرار جمهورى بتجديد تكليف شريف سيف الدين رئيسا لهيئة الرقابة الإدارية
وجاء بـ اهم الاخبار أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر القرار الجمهوري رقم ٤٢٤ لسنة ٢٠١٩ بتجديد تكليف شريف سيف الدين حسين خليل للقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام اعتبارا من ٣٠ اغسطس ٢٠١٩.. للمزيد اضغط هنا
كنت بمر بحالة نفسية .. معلمة الإسماعيلية تبرئ ضابط الشرطة من تهمة ضربها
وفي اهم الاخبار أن عددا من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تداولوا تدوينات حول اعتداء أحد ضباط الشرطة على معلمة أثناء قيامها بأعمال الملاحظة فى امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة بإحدى المدارس بمحافظة الإسماعيلية.. للمزيد اضغط هنا
جامعة الأزهر توضح حقيقة صورة الموقع الإباحي المثيرة للجدل
وجاء بـ اهم الاخبار أن جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة، نفت صحة ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي، حول ظهور عنوان "موقع إباحي" على الشاشة المخصصة للعرض، أثناء لقاء رئيس الجامعة مع الطلاب الجدد الأحد قبل الماضي. للمزيد اضغط هنا
استجابة لـ صدى البلد.. محافظة المنوفية: إجراءات وقائية للتخلص من القراد في قريتين
كما جاء بـ اهم الاخبار أنه إيماء إلى ما نشر بموقع صدى البلد أمس حول " ظهور حشرة غريبة بمحافظة المنوفية"، أصدرت المحافظة بيانا تؤكد أنه تم رصد ظهور حشرة القراد بقرية كفور الرمل مركز قويسنا وقرية طوخ طنبشا ببركة السبع.. للمزيد اضغط هنا
السلع التموينية تتعاقد على 350 ألف طن قمح من روسيا وفرنسا
أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية أنها تعاقدت على 350 ألف طن قمح من روسيا وأوكرانيا وفرنسا، وذلك اهم الاخبار.. للمزيد اضغط هنا
إيران تفرض عقوبات على مسئولين أمريكيين
كما جاء بـ اهم الاخبار أن البرلمان الإيراني يجهز مشروع قانون لفرض عقوبات على كبار المسئولين في إدارة ترامب ومؤيديهم في الكونجرس لما وصفه مسؤولو النظام بـعدائهم لإيران.. للمزيد اضغط هنا
كيم يتحدى.. كوريا الشمالية تطور رؤوسا حربية لضرب اليابان
وجاء بـ اهم الاخبار أن وزير الدفاع الياباني تاكيشي إيوايا، اليوم الثلاثاء، قال إن بيونج يانج تطور على ما يبدو رؤوسا حربية لاختراق الدرع الصاروخية الباليستية التي تحمي اليابان، مشيرا إلى المسارات غير المنتظمة للصواريخ التي أطلقتها كوريا الشمالية في الآونة الأخيرة.. للمزيد اضغط هنا
كأس مصر.. ميدو يطيح بـ 8 نجوم من قائمة المقاصة قبل مواجهة الزمالك غدا
وفي اهم الاخبار أنه تتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية إلى فى الثامنة من مساء الغد " الأربعاء " إلى ملعب برج العرب لمتابعة أحداث مباراة الزمالك ومصر المقاصة المقرر إقامتها فى إطار لقاءات دور الـ 8 من منافسات كأس مصر.. للمزيد اضغط هنا
الحلوين .. بوسى شلبي بصحبة ريهام حجاج وفاتن موسى في الساحل
نشرت الاعلامية بوسي شلبي صورة جديدة له من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".. للمزيد اضغط هنا
الأمير هارى يتنازل عن خاتم والدته ديانا لـ كيت ميدلتون لهذا السبب
وفي اهم الاخبار يعد خاتم الأميرة الراحلة ديانا واحدًا من أجمل وأشهر الخواتم حول العالم، لما يحتويه من حجر السفير الباهظ بالإضافة لأحجار الألماس المحيطة به، والذي كانت الأميرة الراحلة ديانا تضعه قبل وفاتها إلا أن ابنها الأمير هارى تنازل عنه لصالح كيت ميدلتون زوجة أخيه.. للمزيد اضغط هنا