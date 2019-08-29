بعد سنوات من الكبوة.. الطيران المدني يحقق أرباحا لأول مرة منذ 9 أعوام.. هل تتجه مصر للطيران لتخفيض أسعار التذاكر؟ خطوات مكثفة لاستكمال تطويرات المطارات

شركة مصر للطيران:

استطاعت أن تحقق لأول مرة منذ ما يقرب من تسع سنوات إنجازات حقيقية وأرباح تضاف إلى رصيدها

الشركة نجحت في تطبيق خطة التطوير والتحديث التي وضعتها للارتقاء بالمنظومة لتحقيق الأرباح

خطط مستقبلية لتخفيض تكلفة أسعار تذاكر الطيران وزيادة السعة المقعدية المطروحة بمضاعفة أسطول الشركة

تطوير مُستمر للبنية التحتية والعنصر البشري بكافة المطارات والحرص على تطبيق الحوكمة بجميع المطارات

القابضة مصر للطيران



القابضة للمطارات والملاحة

عام يمر وآخر يلحق به ويظل قطار قطاع الطيران المدني بجهود رجاله المخلصين، يسير نحو المضي قدما للحاق بركب التقدم والتطور وسط ظروف استثنائية تشهدها صناعة النقل الجوي عالميا ومحليًا، خاصة بعد سنوات من الكبوة عاصرها القطاع طوال الفترة الماضية، كادت تصيبه بشيخوخة مبكرة قبل أن يحين أوان ربيعه الفعلي.لكن سرعان ما استفاق بروح العزيمة والإصرار لينفض عنه غبار تلك الأزمات، واستطاع أن يحقق لأول مرة منذ ما يقرب من تسع سنوات إنجازات حقيقية وأرباح تضاف إلى رصيده التاريخي.وبعد الجهود المضنية التي بذلت على مدار شهور ماضية، ظهرت مؤشرات إيجابية ملموسة وغير مسبوقة، أعلن عنها رؤساء الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني، خلال اجتماعهم هذا الأسبوع لاستعراض نتائج أعمال العام المالي المنقضي 2018/2018، من خلال عرض ما تم تحقيقه وما هو مخطط خلال الفترة القادمة.استطاعت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران برئاسة الطيار أحمد عادل، تحقيق نتائج إيجابية في ميزانيات الشركة وشركاتها التابعة عن العام المالي المنقضي، وهو ما يعد إنجازا غير مسبوق يتحقق لأول مرة منذ العام المالي 2010/2011، في ظل التحديات الصعبة التي شهدها قطاع الطيران المدني والمنافسة القوية التي تواجهها الشركة الوطنية، وكذلك الاضطرابات التي تشهدها صناعة النقل الجوي على مستوى العالم وأثرت بالسلب على نتائج بعض شركات الطيران الأخرى.واستطاعت مصر للطيران، تحقيق هذه النتائج نتيجة تضافر الجهود المشرفة لجميع العاملين في مواقع العمل والتخصصات المختلفة، حيث بدأت في فترة وجيزة مرحلة التعافي وتصحيح المسار، ونجحت في المضي قدما نحو تطبيق خطة التطوير والتحديث التي وضعتها الوزارة للارتقاء بالقابضة وما تتبعها من شركات، لتحقيق أفضل النتائج ومزيد من الأرباح.النتائج الإيجابية التي استعرضتها القابضة مصر للطيران، خلال الاجتماع، جعلها توجه بوصلة خططها المستقبلية إلى دراسة إمكانية تخفيض تكلفة أسعار تذاكر الطيران، وزيادة السعة المقعدية المطروحة بمضاعفة أسطول الشركة خلال الفترة القادمة لكي يتناسب مع حجم ومكانة الشركة على المستويين الإقليمي والعالمي خاصة بعد ضم طائرات جديدة لأسطولها الجوي.فضلا عن السعي للإسراع في تنفيذ خطة إعادة الهيكلة ودمج بعض الشركات، وكذا خطط التحديث والتطوير بالشركات التابعة بما يحقق الصالح العام، مع التأكيد على ضرورة العمل على زيادة الحافز الوظيفي للعامل بما يتناسب مع الجهد المبذول والنتائج المحققة وهو ما يعزز الانتماء والولاء وزيادة الإنتاجية خلال الفترة القادمة.وبالنظر إلى الدفتر المالي 2018/2019 الخاص بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والتي يرأسها اللواء طيار أحمد جنينة، هناك أيضا مؤشرات إيجابية وغير مسبوقة في ميزانياتها، وزيادة في الأرباح لم يتم تحقيقها من قبل، مقارنة بالأعوام المالية السابقة، في ظل التزامها بترشيد النفقات وتقليل المصروفات.وبرغم التحديات والصعوبات التي مر بها القطاع في ظل الأزمات التي شهدتها المنطقة، إلا أن ما تم تحقيقه في ميزانية الشركة هذا العام، يشير إلى أنها تسير في الطريق الصحيح، خاصة بعد ما جنته من ثمار في الآونة الأخيرة من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الهامة وافتتاح مطارات جديدة من بينها التشغيل التجريبي لمطاري العاصمة الإدارية وسفنكس، فضلا عن افتتاح أعمال تطوير مبنى الركاب رقم 2 وتطوير الحقل الجوى بمطار الغردقة الدولي وإحلاله وتجديد أنظمة المراقبة الجوية والاتصالات مع الطائرات.ومن المنتظر أيضا، خلال الفترة القليلة المقبلة افتتاح مشروعات أخرى منها افتتاح المرحلة الأولى لمبنى الركاب رقم 2 بمطار شرم الشيخ الدولي وغيرها من المشروعات الجديدة، ووسط كل هذه المشروعات التي تنفذ على الأرض، حققت القابضة للمطارات في الإيرادات والعوائد عن العام المالي المنقضي، وهو ما دفعها للتأكيد على ضرورة استكمال مواصلة خطة التطوير الشاملة التي انتهجتها الوزارة من أجل تطوير وتحديث جميع المطارات المصرية والتي تضم مطارات سانت كاترين وطابا وبرج العرب والأقصر وأسوان وسوهاج وأسيوط.والاهتمام بمنطقة الترانزيت وزيادة التوسعة بمطار القاهرة الدولي، وتكثيف النشاط التجاري بالمطارات المصرية، خاصة مطارات برج العرب والأقصر وأسوان، فضلا عن التطوير المستمر للبنية التحتية والعنصر البشري بجميع المطارات والحرص على تطبيق الحوكمة بجميع المطارات المصرية والحفاظ على تطبيق أعلى مستويات الخدمات المقدمة للركاب والعملاء، وضرورة العمل من أجل مضاعفة الأرباح والإيرادات في العام المالي القادم.بالإضافة إلى تطوير المجال الجوي المصري ليكون جاذبا، يستطيع أن يتبوأ مكانة عالمية، خاصة في ظل المنافسة العالمية التي يشهدها قطاع النقل الجوي، مع السعي نحو التطوير لمنافسة أكبر مطارات العالم.