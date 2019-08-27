مقترح للمركزي لتمويل تدريب العاملين بالبنوك الإفريقية

كشف عبد العزيز نصير، مدير المعهد المصرفي الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري، عن تقديم المعهد مقترحا لـ طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، لتقديم دورات وبرامج تدريبية للعاملين بالأجهزة المصرفية بالقارة السمراء بدون تحملهم أي أعباء مالية باعتبارها أحد الاجراءات التي تقوم بها مصر لتعزيز التواجد في القارة السمراء.



أوضح " نصير" في تصريحات له، أن المعهد خلال الفترات السابقة نجح في تقديم دورات تدريبية لـ 2763 مستفيدا بـ38 دولة إفريقية، شملت زيارات ميدانية لمقار بنوك ووزارات حكومية والبورصة .



أضاف " نصير" أن البرامج التدريبية تطرقت إلي قضايا محورية من بينها تمويل المخاطر والحوكمة والشفافية و تداولات البورصة وملفات التمويل وتكنولوجيا المعلومات.

