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برلمان

عضو محلية النواب: معايير الأداء الموضوعة من وزارة الإدارة المحلية بداية انضباط الشارع

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 03:52 ص
النائب حسن عمر
النائب حسن عمر
ماجدة بدوى
قال النائب حسن عمر حسنين ، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن وضع الوزارة عدد من المعايير لتقييم أداء العاملين بالمحليات هي خدمة المواطن والاستجابة الفورية للشكاوى الخاصة بالخدمات، الذى تهتم به الحكومة وتسعى الى حصول المواطنين على حياة كريمة تليق بهم إذا تم فعلا تطبيقها بدقة سيؤدى هذا إلى خدمة المواطن المصري .

وأشار النائب فى تصريحات خاصة لصدى البلد ، أن بداية انضباط الشارع المصري يبدأ من المحليات ، حيث إنها مسئولة عن إشغالات الشوارع ومخالفات البناء وتصاريح البناء وأمور كثيرة فإذا تم ضبط تلك الأمور، فبالتالى سيتم ضبط الشارع وتوفير الراحة للمواطنين.

وقد وضعت وزارة التنمية المحلية معايير لتقييم أداء العاملين بالمحليات على مستوى المحافظات، والتى يتم على أساسها معاقبة المقصر أو مكافأة المتميز .

واكدت الوزارة ان المعيار الاول لتقييم اداء العاملين بالمحليات هي خدمة المواطن والاستجابة الفورية للشكاوى الخاصة بالخدمات ،الذى تهتم به الحكومة وتسعى الى حصول المواطنين على حياة كريمة تليق بهم،بالاضافة الى الإخلاص فى العمل والنزاهة وحسن الأداء، وكذلك استرداد أراضى الدولة وإزالة التعديات عليها وجهود العمل في ملف التصالح في مخالفات البناء وفقا للقانون 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية،وحل مشاكل القمامة.

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