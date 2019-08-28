عضو محلية النواب: معايير الأداء الموضوعة من وزارة الإدارة المحلية بداية انضباط الشارع

قال النائب حسن عمر حسنين ، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن وضع الوزارة عدد من المعايير لتقييم أداء العاملين بالمحليات هي خدمة المواطن والاستجابة الفورية للشكاوى الخاصة بالخدمات، الذى تهتم به الحكومة وتسعى الى حصول المواطنين على حياة كريمة تليق بهم إذا تم فعلا تطبيقها بدقة سيؤدى هذا إلى خدمة المواطن المصري .





وأشار النائب فى تصريحات خاصة لصدى البلد ، أن بداية انضباط الشارع المصري يبدأ من المحليات ، حيث إنها مسئولة عن إشغالات الشوارع ومخالفات البناء وتصاريح البناء وأمور كثيرة فإذا تم ضبط تلك الأمور، فبالتالى سيتم ضبط الشارع وتوفير الراحة للمواطنين.





وقد وضعت وزارة التنمية المحلية معايير لتقييم أداء العاملين بالمحليات على مستوى المحافظات، والتى يتم على أساسها معاقبة المقصر أو مكافأة المتميز .



