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صلاح حسب الله يحذر من حروب الجيل الرابع والشائعات

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 11:40 م
حزب الحرية
حزب الحرية
ماجدة بدوى
عقدت أمانة حزب الحرية المصري بالمجتمعات بأكتوبر وزايد ندوة عن حروب الجيل الرابع وحرب الشائعات بحضور رئيس الحزب د. صلاح حسب الله وأمين عام الحزب أحمد مهنى واللواء حسن ناجى نائب رئيس الحزب والأمين المساعد د. أحمد بيومي وأمين التنظيم د. أحمد إدريس وخالد القط أمين المجتمعات وأعضاء الأمانة العامة وماجد طلعت أمين التدريب والتثقيف ود. جيهان البيومي أمينة المرأة ونظم الندوة د. حنان نعمة الله أمينة التدريب والتثقيف بالمجتمعات.

وفي كلمة د. صلاح حسب الله أكد وقوف الحزب خلف قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في دفاعه عن مصر داخليا وخارجيا، مشيرا إلى أن مصر دولة لها تاريخ وأنها مازالت مستهدفة وخصوصا من الجماعات الإرهابية، وأكد على دور الشباب في الفترة الحالية للدفاع عن مصر ضد أي عدوان، مشيرا إلى أن الحروب انتقلت من ساحات القتال إلى العقول محذرا من مخاطر حروب الجيل الرابع والشائعات.

وأكد الدكتور صلاح حسب الله أهمية مشاركة القوى السياسية والحزبية والشعبية لمساندة دور الدولة فى مواجهة جميع المخاطر والتحديات والمؤامرات التى تواجه مصر داخليا وخارجيا، مشيرا إلى أهمية دور الإعلام فى توعية المواطنين بحروب الجيل الرابع وحروب الشائعات وفي كلمة د. طارق العباسي عبر على سعادته في أن حزب الحرية المصري بدأ في تلك المبادرة الوطنية من توعية لشبابنا، وفي كلمة أمين عام الحزب أحمد مهنى أكد أن حزب الحرية المصري حزب الشارع والمواطن المصري واستعرض خطة الحزب للفترة القادمة للوصول إلى القواعد الشعبية.

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