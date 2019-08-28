تعرف على الحدود الدنيا لكليات تنسيق الدبلومات الفنية.. التعليم العالي تتيح كليات تكنولوجية جديدة للشهادات الفنية.. 159 ألفاً يسجلون في تنسيق الشهادات الفنية و71 ألفاً يسجلون في المرحلة الثالثة للتنسيق

تعرف على الحدود الدنيا لكليات تنسيق الدبلومات الفنية

التعليم العالي: إتاحة الكليات التكنولوجية الجديدة للشهادات الفنية تحقيقًا لأهداف 2030

التعليم العالي: 159 ألف طالب يسجلون في تنسيق الشهادات الفنية

التعليم العالي: 71 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الثالثة للعام الجامعي





ينتظر طلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2019، انتهاء تسجيل الرغبات عبر الموقع الإلكتروني وظهور النتيجة والذي من المقرر أن تظهر بعد يوم أو اثنين من غلق باب التسجيل يوم السبت المقبل الموافق 31 اغسطس.





ويتمني طلاب الشهادات الفنية ألا يختلف الحد الأدنى للكليات عن العام الماضي في تنسيق الدبلومات الفنية 2018 /2019، علي أن ينخفض هذا العام، ويقوم الطلاب حاليا بتسجيل رغباتهم باستخدام رقم الجلوس الخاص بالطالب والرقم السري ومن خلال الموقع التالي على شبكة الإنترنت من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.





ويتم إدخال الرغبات بـ تنسيق الدبلومات الفنيه 2019، عن طريق المعامل المتاحة في الجامعات، اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا يوميا خلال أيام المرحلة ، بينما يتم التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات على مدار الـ 24 ساعة، وينتهي إدخال أو تعديل الرغبات في الساعة السابعة مساءً آخر يوم في التسجيل.





وننشر لكم عبر كل رابط بيان بالحدود الدنيا للكليات والمعاهد لطلاب الدبلومات الفنية الصناعية نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات 2018 /2019 :





الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة صناعي خمس سنوات لعام 2018

الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة صناعي ثلاث سنوات لعام 2018









كما أكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة والمشرف العام على مكتب التنسيق، انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أية شكاوى.





وأضاف عطا أنه يمكن لطلاب الشهادات الفنية لهذا العام التقدم للجامعات التكنولوجية الجديدة، مشيرا إلى أنها تعد خطوة هامة ونقلة نوعية لاستحداث مسار جديد للتعليم الفني حيث تعد امتدادا لدراسة طلاب الشهادات الفنية من خلال إكسابهم المهارات العملية والتعليمية وفق أحدث نظم وأساليب التعليم التكنولوجي، بما يحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030:





1) الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة – جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.





2) الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة – جامعة الدلتا التكنولوجية (قويسنا).





3) الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة - جامعة بني سويف التكنولوجية.





ونوه إلى أنها تعد خطوة هامة ونقلة نوعية لاستحداث مسار جديد للتعليم الفني حيث تعد امتدادا لدراسة طلاب الشهادات الفنية من خلال إكسابهم المهارات العملية والتعليمية وفق أحدث نظم وأساليب التعليم التكنولوجي، بما يحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.





أشار السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح الثلاثاء، أن عدد المتقدمين لتنسيق الشهادات الفنية للقبول بالجامعات والمعاهد العالية والمتوسطة بلغ حتى الآن 159 ألف طالب وطالبة للعام الجامعي 2019 /2020.





واضاف رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم، الثلاثاء، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 71 ألف طالب وطالبة للعام الجامعي 2019 /2020.





وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة، انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أي شكاوي، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تغيير الرغبات حتى السابعة من مساء الأربعاء الموافق 28 أغسطس الجاري.



