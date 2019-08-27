ضبط 85 هاربا صادر ضدهم 265 حكما جنائيا بقنا

شنت مديرية أمن قنا، بتوجيهات من اللواء مجدي القاضي مدير أمن قنا، حملة أمنية مكبرة لضبط الهاربين من أحكام قضائية وحائزي الأسلحة النارية.



تمكنت الحملة من ضبط 85 هاربا من أحكام قضائية صادر ضدهم 265 حكما جنائيا.



كما تمكنت الحملة من ضبط 7 أشخاص مطلوب ضبطهم و إحضارهم فى قضايا قتل و سرقات.



وضبطت الحملة 3 أشخاص بحوزتهم 15 كيلو بانجو وضبط 3 متهمين من اطراف الخصومات الثأرية و بحوزتهم 3 بنادق آلية.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

