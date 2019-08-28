رئيس اقتصادية الوفد: مصر تمد يدها إلى أفريقيا لتحقيق التكامل

صرح الدكتور خالد محمد قنديل رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الوفد وعضو الهيئة العليا بالحزب، بأن مصر تسعى لنقل تجربتها وخبراتها في مجالات الاستثمار والتنمية إلى باقي دول القارة الأفريقية، وأنها تمد يدها إلى دول أفريقيا لتحقيق مزيد من التكامل وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات المشتركة فهي الامتداد الطبيعي لمصر.



وأكد الدكتور خالد قنديل، في بيان له على أهمية إبراز دور مصر خلال مؤتمر "استثمر في أفريقيا" الذي سيقام في العاصمة الإدارية والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة، مشيرا إلى أن هذا التوجه يدعم الاستثمار في ظل اهتمام الرئيس والحكومة بالترويج لكافة فرص الخريطة الصناعية والاستثمارية في مصر، لافتا إلى أن استعدادات الحكومة للمؤتمر تؤكد أنه سيكون استكمالا للنجاح الذى حققه مؤتمر "أفريقيا 2018" الذى عُقد نهاية العام الماضي بمدينة شرم الشيخ.



وأضاف رئيس اقتصادية الوفد أن جهود الدولة في دعم و تسهيل التعاون التجاري والاستثماري بين الدول الأفريقية وبعضها، وتعزيز العلاقات الأفريقية مع المجتمع الاستثماري الدولي، يأتي مع ترأس مصر للاتحاد الأفريقي ، مشيرا الى أن توحيد جهود الدول الأفريقية سيحقق طفرات في حصة القارة من الاقتصاد العالمي، بما يُعزز موقف أفريقيا التفاوضي مع الشركاء التجاريين والمؤسسات الاقتصادية العالمية.



يذكر أن وزارة الاستثمار لتنظيم مؤتمر أفريقيا 2019 تحت عنوان "استثمر فى أفريقيا"، والمقرر عقده بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، يومى 22 و23 نوفمبر المقبل بحضور عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء من مختلف الدول الأفريقية ونحو 2000 شخص من ممثلى شركاء مصر فى التنمية ورجال الاعمال والمستثمرين وشخصيات رفيعة المستوى من مجال الاعمال من المصريين والافارقة وجميع انحاء العالم، بهدف تحفيز الاستثمار فى القارة الأفريقية.