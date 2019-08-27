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رياضة

حسام حسن يعلن الحرب على الجيل القديم

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 11:34 م
حسام حسن وابراهيم
حسام حسن وابراهيم حسن
محمد رشاد
يقترب السيد فريد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة من الرحيل عن ناديه بعد وصول العلاقة بينه وبين الجهاز الفنى للفريق بقيادة حسام حسن إلى طريق مسدود مما جعل الأخير يطالب مجلس الإدارة بالإستغناء عنه خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

ورغم تألق اللاعب مع نادي سموحة فى الموسم الماضى ومساهمته بشكل شخصى بإحرازه العديد من الأهداف المؤثرة فى بقاء الفريق بالدورى الممتاز ، إلا أن ذلك لم يشفع له للبقاء بعد حدوث العديد من الأزمات مع المدير الفني ومدير الكرة الذى أكد للاعب على ضرورة البحث عن عرض احتراف .

جدير بالذكر أن وكانت الأنباء قد ترددت خلال الساعات الأخيرة بتعاقد نادي مصر مع محمود منصور مدافع سموحة فى صفقة انتقال حر بعد قرار الجهاز الفنى للفريق السكندرى بقيادة حسام فى الاستغناء ايضا عن اللاعب .

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