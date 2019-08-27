استشاري أمراض صدرية يحذر من خطورة السجائر الإلكترونية .. فيديو

حذر الدكتور عصام مغازى استشارى الأمراض الصدرية من خطورة السجائر الإلكترونية، مشيرا إلى أن شركاتها تروج أنها بديل عن السجائر العادية.



وأضاف مغازى فى مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة" أن السجائر الإلكترونية انتشرت فى كل انحاء العالم وكان مكتشفها صيدليا صينيا.



وتابع أن هذا الاختراع لايتجاوز الـ 13 عاما، وبالرغم من ذلك بدأت تظهر لها أضرار بالغة مقارنة بالسجائر العادية استمرت عشرات السنين حتى تظهر أضرارها مقارنة بـالإلكترونية.



واستكمل أن لها تأثيرات على الصدر مشيرا إلى استقبال حالات مصابة بحساسية صدر بسبب النكهات المختلفة لها.

