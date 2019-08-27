السجيني: الشواطئ ملكية عامة لجموع المصريين.. ولا يجوز التصرف فيها.. فيديو

أكد النائب أحمد السجيني أمين عام ائتلاف دعم مصر أن فرض رسوم على الشواطئ ليس بالموضوع الجديد، مؤكدا أنه كان يتم تنفيذه منذ عشرات السنين.



وأضاف أمين عام ائتلاف دعم مصر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حضرة المواطن على فضائية الحدث اليوم أنه وجهنا المواطنين بأن قاموا بشراء وحدات مملكة وهي معرفة في الدستور والقانون مشيرا إلى أن الشاطئ ملكية عامة للجميع فكيف يتم التصرف فيما لا يملكه .



وتابع أمين عام ائتلاف دعم مصر أن الشواطئ والأنهار والحدائق العامة ملكية عامة وعلى الدولة أن تكون واقعية في مطالبتها والتسعير يكون عن علم وليس بناء على حالة ارتجالية منوها بأن التقييم يتم بالمتر المربع فكان لا بد من مراعاه التعداد السكاني للقرية.



وأشار أمين عام ائتلاف دعم مصر الى أن مستوى القرية يجب أن يكون جيدا والاستغلال للشاطئ فهناك قرى تقوم بوضع أكثر من مطعم على الشاطئ .