ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السجيني: الشواطئ ملكية عامة لجموع المصريين.. ولا يجوز التصرف فيها.. فيديو

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 11:47 م
صدى البلد
محمود محسن
أكد النائب أحمد السجيني أمين عام ائتلاف دعم مصر أن فرض رسوم على الشواطئ ليس بالموضوع الجديد، مؤكدا أنه كان يتم تنفيذه منذ عشرات السنين.

وأضاف أمين عام ائتلاف دعم مصر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حضرة المواطن على فضائية الحدث اليوم أنه وجهنا المواطنين بأن قاموا بشراء وحدات مملكة وهي معرفة في الدستور والقانون مشيرا إلى أن الشاطئ ملكية عامة للجميع فكيف يتم التصرف فيما لا يملكه .

وتابع أمين عام ائتلاف دعم مصر أن الشواطئ والأنهار والحدائق العامة ملكية عامة وعلى الدولة أن تكون واقعية في مطالبتها والتسعير يكون عن علم وليس بناء على حالة ارتجالية منوها بأن التقييم يتم بالمتر المربع فكان لا بد من مراعاه التعداد السكاني للقرية. 

وأشار أمين عام ائتلاف دعم مصر الى أن مستوى القرية يجب أن يكون جيدا والاستغلال للشاطئ فهناك قرى تقوم بوضع أكثر من مطعم على الشاطئ .

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد السجيني: العقد الإداري لا يصل حدوده إلى حرم الشاطئ والبحر

المنشآت الفندقية: قانون رسوم الشواطئ بأثر رجعي ولذلك أثار ضجة

برلماني: لا مانع من زيادة رسوم استغلال الشواطئ في هذه الحالة

150 جنيها مقابل المتر المربع بشواطئ قرى الساحل الشمالى.. برلمانيون: المستفيد من أصحاب الوحدات اللى بيشتروها بملايين وحق الدولة لازم تاخده.. نائب يعلن اعتراضه لهذا السبب

ترشيحاتنا

فستان قصير وكعب.. إنجى المقدم تستعرض أناقتها بإطلالة مثيرة

أدوية علاج جرثومة المعدة .. أبرزها الثلاثي والرباعي

بعد ريهام سعيد وتامر أمين ..الأعلى للإعلام يحقق في شكوى ضد عمرو أديب

شاهد .. محمد صلاح يشتبك مع أحد زملائه في مران ليفربول

فضيحة إخوانية الكونجرس..أمريكية ترفع دعوى طلاق بسبب علاقة زوجها بـ إلهان عمر

الراقصة لوسى تنشر أول صورة لنجلها وتوجه له رسالة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. محمد صلاح يشتبك مع أحد زملائه في مران ليفربول

أنيقة وجذابة.. 15 صورة تكشف أناقة إطلالات هيدى كرم فى عيد ميلادها

ببطن مكشوف وأوف شولدر.. ملك قورة تتألق فى الساحل الشمالى