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أيمن كامل: اليابان هي أول دولة أطلقت محفلاً للتعاون مع أفريقيا

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 03:58 ص
أيمن كامل، سفير مصر
أيمن كامل، سفير مصر في اليابان
البهي عمرو
قال أيمن كامل، سفير مصر في اليابان، إن مؤتمر التيكاد الذي سيعقد دورته السابعة في اليابان يعتبر مهم للغاية، مؤكدًا أن اليابان هي أول دولة أطلقت محفلًا للتعاون مع أفريقيا.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية، أن مؤتمر تيكاد سيشهد زخم كبير من الحضور والتواجد الإفريقي، وأن مصر ستكون رئيساً مشاركاً في المؤتمر بصفتها رئيس الاتحاد الأفريقي. 

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيكون رئيس مشارك لهذه القمة، وهناك تنسيق كامل مع الجانب الياباني لإعداد الموضوعات التي سيتم مناقشتها، والمؤتمر يسعى للوصول إلى أفضل الحلول لأزمات القارة السمراء، والقطاع الخاص لأول مرة سيشارك في هذه القمة. 

وأشار إلى أن العلاقات الثنائية بين اليابان والقارة الأفريقية، تحولت من مساعدات لا تبادل من أجل التطوير.

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