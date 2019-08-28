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القابضة تستجيب لشكوى مواطن لـ صدى البلد من غرق مدينة الطور بمياه الصرف

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 09:05 ص
غرق شوارع طور سيناء
غرق شوارع طور سيناء
مصطفى كرم
ردت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي على شكوى المواطنين لموقع "صدى البلد" بشأن غرق بعض المناطق بمدينة طور سيناء في مياه الصرف الصحي.

وأفادت الشركة القابضة في بيانها لـ"صدى البلد"، بأن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسيناء أفادت بأنه جار عمل صيانة لشبكات الصرف عن طريق الفنيين المختصين بخروج سيارة شفط للرواسب من بداية الطريق الذي يتم رصفه بمدينة طور سيناء وحتى أحياء الأمل والمنشية، إلى مصب الشبكة بنحطة رقم 3 بحي الأمل.

وأوضحت الشركة أنه بعد الانتهاء من تسليك شارع الزهور في المنشأة الرئيسي وحتى مبنى المحافظة إلى مصب الشبمة بمحطة 2، سيتم بعدها تطهير جميع المناطق التي تتعرض للغرق بالمدينة.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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