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وزارة الهجرة: أطلقنا منظومة الشباك الواحد للمصريين في الخارج.. فيديو

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 01:00 ص
صدى البلد
أيمن سيد
قال الدكتور صابر سليمان مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي ان الدولة المصرية تعد قاعدة بيانات لأعداد المصريين بالخارج لتكون متكاملة وبها آليات للتواصل معهم . 

وأضاف مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي في حواره لبرنامج "هنا العاصمة" ان قاعدة البيانات هى اساس العمل لانطلاق أى منظومة مشيرًا إلى أن الوزارة استغلت التطور الرقمى وأطلقت منظومة الشباك الواحد للمصريين فى الخارج . 

وأوضح مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي أنه على سبيل المثال فى وزارة الدفاع يوجد مركز الكترونى لجميع الخدمات للمصريين فى الخارج يستطيع من خلاله الحصول على جميع الخدمات التى يحتاجها دون اضاعة وقت . 

وواصل مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي أنه بالتعاون مع الوزارات الأخرى هناك طرح لوحدات سكنية وأراضٍ للمصريين فى الخارج ويتم التسجيل لها والحجز والدفع اليكترونى وبالتالى الوزارة تستفيد من منظومة التحول الرقمي . 

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