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الوزراء: النظر في معايير الإعفاء من اشتراكات التأمين الصحي الشامل كل 3 سنوات.. فيديو

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 11:34 م
التأمين الصحي الشامل
التأمين الصحي الشامل
هاني حسين
قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه يتم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد.

وأضاف نادر سعد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، أن هناك فئات يتم إعفاؤها من قيمة الاشتراك في منظومة التأمين الصحي الشامل، ويتم تطبيق تلك المعايير على أي محافظة تبدأ في تطبيق المنظومة.

وتابع:" يتم النظر معايير تحديد غير القادرين أو الذين يتم إعفاؤهم من قيمة اشتراكات التأمين الصحي الشامل كل 3 سنوات".

وأكمل نادر سعد:" لم نحدد قيمة دخل للإعفاء من قيمة الاشتراك في منظومة التأمين الصحي الشامل، ولكن يتم إعفاء الفرد الذي لا يكفي متوسط إجمالي دخله للوفاء باحتياجاته".

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