المجلس التصديري للكيماويات والأسمدة: 2.4 مليار دولار صادرات القطاع في 6 أشهر

أكد المهندس خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للكيماويات والأسمدة، أن صادرات القطاع بلغت نحو 2.4 مليار دولار في النصف الاول من عام 2019 بانخفاض بنسبة 10.6% عن نفس الفترة من 2018.



وأرجع رئيس المجلس التصديري للكيماويات والأسمدة، في تصريحات له، اسباب الانخفاض الى مشكلات برنامجي رد الأعباء ومساندة الاشتراك في المعارض الدولية والبعثات التجارية التي ادت الي تراكم مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات لنحو 20 مليار جنيه على مدى السنوات الثلاث الأخيرة .



واوضح رئيس المجلس التصديري للكيماويات والأسمدة، أن تأثيرات إضرابات سوق التجارة العالمية بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



وتوقع المهندس خالد أبو المكارم تعافي صادرات الكيماويات من هذا الانخفاض خلال الأشهر المقبلة بفضل افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمجمع أسمدة العين السخنة ليدخل مرحلة الإنتاج والتصدير، حيث يضيف نحو مليار دولار لصادرات مصر.