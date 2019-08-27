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مفاجأة كبرى في أسعار الذهب خلال الـ 3 أشهر المقبلة.. فيديو

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 11:32 م
الذهب
الذهب
هاني حسين
قال أمير رزق عضو شعبة تجار الذهب، إن ارتفاع أسعار الذهب الأخيرة تعتبر تاريخية لم تحدث من قبل.

وأضاف أمير رزق في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، أنه من المتوقع أن يرتفع سعر الذهب مجددا ويصل إلى 800 جنيه في نهاية شهر سبتمبر.

وتابع أمير زرق: "لا نحب ارتفاع أسعار الذهب لأنها تقلل من حجم المبيعات في سوق الذهب".

وأكمل أمير رزق: "من المتوقع أن يستمر ارتفاع سعر الجرام حتى يصل إلى أكثر من 900 جنيه خلال 3 أشهر قادمة وحتى نهاية العام، وذلك الارتفاع مرتبط بالحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية".

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