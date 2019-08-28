موجز السوشيال ميديا.. فرج عامر عن سموحة: لن يرحل لاعب بدون مقابل.. سعد الصغير بصحبة ريم البارودي: بحبها بجد من قلبي.. فيديو جديد لريهام سعيد بعد اعتزالها.. ابنة هيفاء وهبي في أحدث جلسة تصوير

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قال فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة السكندري، إن القائمة النهائية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم سيتم اعلانها من قبل المدير الفنى غدًا".









نشرت الإعلامية مفيدة شيحة صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " انستجرام ".









نشر الفنان سعد الصغير صورة جديدة له تجمعه مع الفنانة ريم البارودى من خلال حسابه الشخصى بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".









نشرت الفنانة أصالة فيديو "كارتون" رُكب عليه جزء من أغنيتها الجديدة فى قربك عبر موقع الاجتماعي "انستجرام".













نشرت الإعلامية ريهام سعيد عبر حسابها الشخصى على موقع الصور انستجرام مقطع فيديو لها عقب خضوعها للتحقيق من قبل المجلس الأعلى للإعلام اليوم.











