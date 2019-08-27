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رياضة

ضياء السيد: هناك حاجز بيني وبين النادي الأهلي .. فيديو

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 11:56 م
ضياء السيد، نجم النادي
ضياء السيد، نجم النادي الأهلي السابق
حسام الحارتي
قال ضياء السيد نجم النادي الأهلي السابق، أنه على أتم الاستعداد بالتواجد في قيادة صفوف المنتخب الوطني كرجل ثاني خلال الفترة المقبلة.

وأضاف ضياء السيد خلال لقائه بفضائية :"تايم اسبورت"، أنه يرحب بتولي المناصب الإدارية داخل صفوف المنتخبات فقط، مشيرا إلى عدم ميوله إلى تولى المناصب الفنية داخل الأندية خصوصا النادي الأهلي.

وتابع :" في حاجز بيني وبين النادي الأهلي وصعب جدا أني أدرب النادي الأهلي تاني".

وأكد ضياء السيد، نجم الأهلي السابق، أن فرصة توليه المناصب الفنية داخل النادي الأهلي تكون في غاية الصعوبة.

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