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حرامي بالشارع .. أحمد صلاح حسني ينقذ ياسمين صبري

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 11:48 م
حسني و ياسمين صبري
حسني و ياسمين صبري
عبد الخالق صلاح
حكي الفنان أحمد صلاح حسني، كواليس مسلسل حكايتي بطولة النجمة ياسمين صبري، موضحا أن كواليس المسلسل كانت جميلة وخالية من النفسنة.

وأضاف حسني خلال استضافته ببرنامج «صاحبة السعادة»، المذاع على فضائية «دي إم سي»، وتقدمه الإعلامية «إسعاد يونس»،: « من حلاوة الكواليس كنت بنزل الشغل في يوم الإجازة في عز البرد؛ عشان الصحبة الحلوة من الممثلين .. كلنا كان بينا حالة حب وكنا ناكل سوا ونقعد سوا بعد الشغل».

وأشار حسني إلى أن أصعب المشاهد التي مر بها مشهد الأكشن عندما تعرض لها أحد اللصوص بالمسلسل، مشيرا إلى أن المواطنين تجمعوا عليهم بأعداد كبيرة عقب الانتهاء من التصوير.

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