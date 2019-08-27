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اقتصاد

افتتاح فرع جديد لبنك تنمية الصادرات بالغردقة.. صور

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 11:50 م
خلال افتتاح الفرع
خلال افتتاح الفرع
محمد يحيي
افتتحت ميرفت سلطان، رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات، اليوم ، الفرع رقم 37 له بمدينة الغردقة، بحضور الدكتور أحمد جلال، نائب رئيس البنك و اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر وعدد من قيادات البنك .

يأتي افتتاح الفرع في اطار استراتيجية البنك نحو اجتذاب شرائح جديدة من العملاء وتعزيز مبادرة الشمول المالي التي يرعاها البنك المركزي وينفذها الجهاز المصرفي.

قالت "سلطان" في تصريحات صحفية، إن هناك إجراءات يتبعها البنك لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة علي مستوي الخدمات المقدمة للأفراد والشركات، مؤكدة أن افتتاح الفرع الجديد يأتي في اطار عمليات الهيكلة التي يقوم بها مصرفها لتحقيق دور ريادي علي مستوي الجهاز المصرفي.
افتتاح فرع جديد لبنك تنمية الصادرات بالغردقة.. صور
افتتاح فرع جديد لبنك تنمية الصادرات بالغردقة.. صور
افتتاح فرع جديد لبنك تنمية الصادرات بالغردقة.. صور
افتتاح فرع جديد لبنك تنمية الصادرات بالغردقة.. صور
افتتاح فرع جديد لبنك تنمية الصادرات بالغردقة.. صور

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