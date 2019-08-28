جوجل يحتفل بعيد ميلاد حافية القدمين الـ 78.. تعرف عليها

يحتفل اليوم محرك البحث العالمى جوجل بعيد ميلاد المطربة الراحلة سيزاريا ايفورا الـ 78، الحاصلة على جائزة الجرامي، والشهيرة بلقب حافية القدمين.





وتعود قصة هذا اللقب لأنها كانت تغنى دائمًا على المسرح من دون أى أحذية قدميها، فى إطار ذلك نستعرض أبرز 10 معلومات عن سيزاريا، بحسب سي إن إن..





1- لم تشتهر إيفورا فى شبابها، بل عندما تجاوزت الخمسين من عمرها.





2- كانت تعرف أيضًا بلقب "ملكة موسيقى المورنا".





3- تركت إيفورا رسالة مؤثرة إلى محبيها عندما اعتلت صحتها قبل وفاتها بأشهر قائلةً: " لم تعد لدي القوة والطاقة للاستمرار، أريدكم ان تقولوا لمحبي فني أن يسامحوني لأنني بحاجة إلى الراحة".





4- من أسرة لها باع في الموسيقى، وُلدت في 27 أغسطس 1941، في مينديلو بجزيرة الرأس الأخضر الأفريقية (كيب فيردي).





5- توفي والدها الذي كان موسيقيًا أيضًا، بينما كانت فى السابعة من عمرها، لذا، ترعرعت وكبرت في دار للأيتام، وعرفت كمغنية في سن مبكرة، وغنت في الحانات المتواضعة في الجزيرة.





6- توقفت إيفورا عن الغناء والموسيقى في سبعينيات القرن العشرين بسبب مشكلات مالية، و عادت ثانية في الثمانينات وأصدرت ألبومها الأول "La Diva Aux Pieds Nus "، في عام 1988.





7- كان أخر ألبوماتها "Nha Sentimento" أصدرته عام 2009 قبل عامين من وفاتها.





8- فسر البعض ظهورها الدائم على خشبة المسرح حافية القدمين على أنها إشارة منها للتضامن مع الفقراء، إلا أنها نفت ذلك وقالت لصحيفة "واشنطن بوست" في عام 2011: "نحن في جزيرة كيب فيردي لا نحب ارتداء الأحذية، وهناك الكثيرون مثلي".





9- لم تشتهر وتنتشر أغاني"حافية القدمين" حول العالم إلا بعد أن تجاوزت الخمسين من عمرها عندما اكتشفها المنتج والموسيقي المعروف خوسيه دا سيلفا.





10- استمرت شهرتها على مدى عقدين من الزمن حتى وفاتها في ديسمبر 2011، أصدرت خلالها 20 ألبومًا وحصلت خلال مسيرتها الفنية على العديد من الجوائز الموسيقية العالمية.





11- من أشهر مغنيات موسيقى البلوز، واشتهرت باختيارها أغانٍ تتناسب مع إمكاناتها الصوتية العالية وبممازجة البلوز مع موسيقى "الفادو" البرتغالية والموسيقى الكلاسيكية.





12- فازت إيفورا بجائزة جرامي الموسيقية عام 2004 عن ألبومها الذي انتشر على نطاق واسع، "Voz D' Amor".





13- باعت من ألبومها الرابع "Miss Perfumado" في عام 1992، أكثر من 300 ألف نسخة في العالم، وقامت بعد ذلك بعدد من الجولات الغنائية في العالم.





14- كانت إيفورا تفرط في التدخين وتناول الكحول، فتدهورت صحتها كثيرًا في أيامها الأخيرة.





15- عانت من ذبحة قلبية عندما كانت في جولة فنية في أستراليا عام 2008 وخضعت بعدها لعملية جراحية في القلب عام 2010.





16- وتعد إيفورا واحدة من أعظم مؤدي موسيقى المورنا، وأغاني البلوز التي تمثل الموسيقى الوطنية لجزيرة الرأس الاخضر، المستعمرة البرتغالية السابقة التي نالت استقلالها عام 1975.





17- وعند وفاتها عام 2011، أُعلن الحداد في جزيرة الرأس الأخضر ليومين حزنا على رحيلها التي وصفها الرئيس السابق جورجي كارلوس فونسيكا وقتها بأنها "أحد أعظم المراجع الثقافية في جزيرة الرأس الاخضر".





18- وضعت بلادها صورتها على طابع بريدي عام 2003، كما أقيم لها تمثال في مطار منديلو، المدينة التي ولدت فيها، كما

طُبعت صورتها على عملة الجزيرة الورقية من فئة الـ 2000 إسكودو تكريمًا لها.





19- أطلق اسمها على عدد من الشوارع في بلادها وبعض الدول الأوروبية مثل شارع سيزاريا إيفورا في العاصمة الفرنسية باريس تكريمًا لمنجزها الموسيقي.



