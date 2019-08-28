محافظ الفيوم يكرم أوائل الشهادات العامة والأزهرية

قام اللواء عصام سعد محافظ الفيوم بتكريم أوائل الشهادات العامة والأزهرية على مستوى المحافظة للعام الدراسي 2018/2019م، بنادي قارون الرياضي، بمنحهم شهادات التقدير ومبالغ مالية، بحضور الدكتور محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم والشيخ سعيد محمد سعيد رئيس الإدراة المركزية لمنطقة الفيوم الأزهرية ومديري الإدارات التعليمية وأولياء أمور المكرمين وأسرهم.





حيث تم تكريم 135 طالبًا وطالبةً بواقع 15 طالبًا وطالبة بشعبة العلمي رياضيات، و 11 طالبًا وطالبةً بشعبة العلمي علوم، و 10 طالبًا وطالبةً بالشعبة الأدبية و49 بالشهادة الإعدادية و9 بالتعليم الفني و5 بالتربية الخاصة و36 للثانوية الأزهرية والإعدادية والإبتدائية والقراءات بالإضافة الي تكريم 23 من مديري المدارس لتميزهم في الآداء.





أعرب محافظ الفيوم عن بالغ سعادته لتكريم أبناء المحافظة المتفوقين علميًا وأن هؤلاء الطلبة فخر للمحافظة ، مؤكدًا على أن التعليم هو قاطرة التقدم، وطلاب العلم هم حملة مشاعل التنوير الذين سيحملون على عاتقهم بناء مصرنا الحديثة ، كما أكد المحافظ على أهمية الأنشطة المدرسية كأداة للابتكار والإبداع فى العملية التعليمية، واستخدام استراتيجيات حديثة في التدريس وتفعيل دور التكنولوجيا، والتدريب علي كيفية توظيف المعلومة بما يعود بالنفع علي الطلاب والمجتمع ككل.



