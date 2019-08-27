اتحاد الكرة يكشف موعد إعلان مدرب منتخب مصر

كشف أسامة إسماعيل مدير إدارة الإعلام باتحاد الكرة والمتحدث الرسمي باسم الاتحاد، عن أسباب تأجيل إعلان اسم مدرب منتخب مصر، بعدما كان من المحتمل إعلانه غدًا.



قال إسماعيل في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن هناك أولويات لدى اتحاد الكرة على رأسها مواعيد جدول الدوري، مشيرًا إلى أنه من الوارد مناقشة المعايير الخاصة باختيار المدرب الجديد للفريق القومي.



وتابع أنه لم يصرح في الإعلام بإعلان اسم المدرب غدًا وإنما قال أن من المحتمل إعلان اسمه غدًا.

