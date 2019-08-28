أحمد صلاح حسني يكشف عن كواليس التحاقه بكتيبة جيش مع أحمد عز في فيلم الممر

قال الفنان أحمد صلاح حسني؛ إنه يميل للدور الجيد؛ سواء كان رومانسياً أو أكشن؛ أو أي نوع من التمثيل؛ مرددا: « الدور الحلو ده زي الإدمان ومش مهم الشخصية تبقى إيه».





وأثنى أحمد صلاح حسني خلال استضافته ببرنامج «صاحبة السعادة»؛ المذاع على فضائية «دي إم سي»؛ وتقدمه الإعلامية «إسعاد يونس»؛ على مشاركته في فيلم الممر مع النجم أحمد عز؛ موضحا أنه سعيد بالعمل مع المخرج الكبير شريف عرفة وكافة الفنانين بالفيلم.





وتحدث أحمد صلاح حسني؛ عن كواليس الممر؛ مشيرا إلى أنهم تلقوا تدريبات عسكرية عنيفة بأسلحة حية ليظهر الفيلم بالشكل اللائق أمام الجمهور.



