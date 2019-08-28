ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد صلاح حسني يكشف عن كواليس التحاقه بكتيبة جيش مع أحمد عز في فيلم الممر

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 01:32 ص
الممر
الممر
عبد الخالق صلاح
قال الفنان أحمد صلاح حسني؛ إنه يميل للدور الجيد؛ سواء كان رومانسياً أو أكشن؛ أو أي نوع من التمثيل؛ مرددا: « الدور الحلو ده زي الإدمان ومش مهم الشخصية تبقى إيه». 

وأثنى أحمد صلاح حسني خلال استضافته ببرنامج «صاحبة السعادة»؛ المذاع على فضائية «دي إم سي»؛ وتقدمه الإعلامية «إسعاد يونس»؛ على مشاركته في فيلم الممر مع النجم أحمد عز؛ موضحا أنه سعيد بالعمل مع المخرج الكبير شريف عرفة وكافة الفنانين بالفيلم.

وتحدث أحمد صلاح حسني؛ عن كواليس الممر؛ مشيرا إلى أنهم تلقوا تدريبات عسكرية عنيفة بأسلحة حية ليظهر الفيلم بالشكل اللائق أمام الجمهور.

وأضاف أحمد صلاح حسني؛ ان تجربة الفيلم كانت جيدة جدا؛ قائلا: «الأحساس كان حلو وأنت لابس لبس الجيش وماسك سلاح ... بجد كنا كتيبة في الفيلم».

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وسط حشد من المواطنين.. محافظ جنوب سيناء يشاهد فيلم الممر.. صور

أحمد عز وأبطال الممر في افتتاح عرض الفيلم بـ دبي.. صور

منذر رياحنة يحرص على حضور العرض الخاص لـ الممر فى الأردن.. صور

محمد فراج يكشف كواليس اليوم الأخير في تصوير الممر

شوفته راجل.. أحمد صلاح حسني يحكي كواليس خطبة أمير كرارة لأخته

ترشيحاتنا

مفاجأة كبرى في أسعار الذهب خلال الـ 3 أشهر المقبلة.. فيديو

إيران تصفع ترامب على الملأ وترفض عرضه للسلام

اهم الاخبار .. حقيقة ظهور موقع إباحي بمؤتمر الأزهر.. ومعلمة الإسماعيلية تبرئ ضابط الشرطة

بعد تداول فيديو لـ سيارة على فيسبوك .. اعرف عقوبة السير بدون لوحات في قانون المرور الجديد

اللجنة الأولمبية: هدفنا الوصول إلى 200 ميدالية في دورة الألعاب الأفريقية

اتحاد الكرة يكشف موعد إعلان مدرب منتخب مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل صينية الرقاق بالدجاج.. 4 وصفات مختلفة أبرزها بالشاميل

شاهد .. محمد صلاح يشتبك مع أحد زملائه في مران ليفربول

أنيقة وجذابة.. 15 صورة تكشف أناقة إطلالات هيدى كرم فى عيد ميلادها