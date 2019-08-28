التخطيط: مشروع رفع كفاءة الجهاز الحكومي سينتهي بالانتقال للعاصمة الإدارية

أكدت المهندسة غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإدارى، أن مشروع رفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة سينتهى مع بانتقال العاملين بالدولة للعاصمة الإدارية الجديدة.





وأضافت نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإدارى، في تصريحات لها، أن جائزة مصر للتميز الحكومي بأقسامها المختلفة والتى تهدف بشكل أساسي إلى تحفيز الموظفين وبث روح المنافسة بينهم وتأهيل الجهات الحكومية لتنفيذ رؤية مصر 2030.





وأشارت نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإدارى، إلى أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى كانت قد فازت بجائزة النجمة الذهبية لدعم المؤسسات الحكومية لإطلاقها مسابقة جائزة مصر للتميز الحكومي، ضمن الفائزين بجائزة درع الحكومة الذكية في 25 مارس 2019.





ونوهت نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإدارى، إلى الاستراتيجية الوطنية لبناء وتنمية القدرات والتدريبات التى تقدم للمستويات الوظيفية المختلفة، مضيفة أن محور تطوير الخدمات الحكومية بخطة الإصلاح الإدارى يهدف إلى الارتقاء بمستوى أداء الخدمات وتحقيق مبدأ فصل مقدم الخدمة عن طالبها من خلال التوسع فى قنوات تقديم الخدمات وتحقيق التكامل فيما بينهم وتيسير حصول المواطن على الخدمة .



