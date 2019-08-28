التعليم تكشف عن الأرقام الحقيقية لـ نسب النجاح في الدبلومات الفنية 2019

أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، أن نسبة النجاح العامة في نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2018/ 2019 ، في الدورين الاول والثاني ، تراوحت بين ٨٠٪؜ الي ٩٩٪؜ في النوعيات المختلفة للتعليم الفني .





وقال نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، أن نسبة النجاح في الدور الاول فقط لإمتحانات الدبلومات الفنية 2019 تراوحت بين ٨٥ ٪؜ الي ٩٩٪؜ .





وكان الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، قد اعتمد- نيابة عن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم- نتيجة الدبلومات الفنية للدور الثانى للعام الدراسى 2018/ 2019.





وبلغ عدد الطلبة الذين حضروا امتحان الدور الثاني هذا العام لجميع النوعيات عددهم (234045) منهم (2029) طالبا وطالبة نظام السنوات الخمس، و(232016) نظام السنوات الثلاث، وجاءت نسب النجاح على النحو التالي:





وبالنسبة لإجمالي الطلاب الحاضرين ونسب النجاح بمدارس التعليم الفني نظام السنوات الثلاث: بلغ عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي التجاري (68790) وجاءت نسبة النجاح في الدور الثاني 88.63% ، وبلغ إجمالي نسبة الدورين 87.40% بزيادة 0.43%عن العام الماضي، وبلغ عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الفندقي (3403).





وجاءت نسبة النجاح في الدور الثاني 95.21% ، وإجمالي نسبة الدورين 96, 96% بزيادة 0.97% عن العام الماضي، وبلغ عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الزراعي (36103)، وجاءت نسبة النجاح في الدور الثاني 89.46%.





وفيما يتعلق بمدارس التعليم والتدريب المزدوج أوضح الدكتور محمد مجاهد أن إجمالي الطلاب الحاضرين (تجاري ـ فندقي ـ زراعي ـ صناعي) بلغ (2080)، وبلغت نسبة النجاح بالدور الثاني 94.28% وإجمالي نسبة الدورين 98.25% بـانخفاض0.33% عن العام الماضي.





وفيما يخص مدارس الإعداد المهني: بلغ إجمالي الطلاب الحاضرين (فندقي ـ زراعي ـ صناعي) (30572)، وبلغت نسبة النجاح في الدور الثاني 85.82% وإجمالي نسبة الدورين 80.51% بانخفاض 1.49% عن العام الماضي.



