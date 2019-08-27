اخبار الرياضة.. محمد صلاح يشتبك مع أحد زملائه.. ميدو يطيح بـ 8 نجوم.. الأهلى يتفق مع مدير فنى جديد

ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الثلاثاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والعالمية وجاءت كالتالي :
شاهد .. محمد صلاح يشتبك مع أحد زملائه في مران ليفربول
- ظهر النجم الدولي محمد صلاح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، في المران الرئيسي للفريق وهو يقوم بعدة تدريبات بدنية قوية مع رفقائه في الفريق.
كأس مصر.. ميدو يطيح بـ 8 نجوم من قائمة المقاصة قبل مواجهة الزمالك غدا
- تتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية فى الثامنة من مساء غد " الأربعاء " إلى ملعب برج العرب لمتابعة أحداث مباراة الزمالك ومصر المقاصة المقرر إقامتها فى إطار لقاءات دور الـ 8 من منافسات كأس مصر.
الأهلى ينهى الاتفاق مع مدير فنى جديد والإعلان خلال ساعات .. فيديو
- أكد أمير هشام مقدم برنامج " كلام فى الميديا " المذاع عبر قناة الأهلى، أن النادى الأهلى توصل إلى اتفاق نهائى مع أحد المدربين المميزين خلال الساعات القليلة الماضية.
قبل التوقيع الرسمى.. الأهلي يرسل عقود المدرب الجديد لمرتجي وتوفيق
- أرسلت إدارة الشئون القانونية بالأهلي عقود المدرب الجديد عبر الإيميل لأمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي والمتواجد حاليًا في أوروبا.
النجم الساحلي يتوصل لاتفاق مبدئي مع الأهلي بخصوص سليمان كوليبالي
- أعلن نادي النجم الساحلي التونسي عن توصله لاتفاق مبدئي مع إدارة الأهلي بخصوص أزمة المهاجم الهارب سليماني كوليبالي وموقفه من المشاركة بعد حكم المحكمة الرياضية وإنصاف القلعة الحمراء.
حسام البدرى يقترب من تدريب منتخب مصر
- تضع اللجنة المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة بالتنسيق مع وزير الشباب والرياضة الرتوش الأخيرة على قرار اختيار المدير الفني الجديد لمنتخب مصر حيث أنه من المقرر أن يتم الإعلان بشكل رسمي عنه برفقة جهازه المعاون خلال الفترة المقبلة.
على معلول يعلن عن الحساب الرسمي لـ نجم الأهلي الجديد
-أعلن على معلول نجم فريق الكرة الاول بالنادي الاهلي عن الحساب الرسمي لـ نجم الفريق الجديد اليو ديانج عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام ".
شاهد .. محمد صلاح يشتبك مع أحد زملائه في مران ليفربول
- ظهر النجم الدولي محمد صلاح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، في المران الرئيسي للفريق وهو يقوم بعدة تدريبات بدنية قوية مع رفقائه في الفريق.
كأس مصر.. ميدو يطيح بـ 8 نجوم من قائمة المقاصة قبل مواجهة الزمالك غدا
- تتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية فى الثامنة من مساء غد " الأربعاء " إلى ملعب برج العرب لمتابعة أحداث مباراة الزمالك ومصر المقاصة المقرر إقامتها فى إطار لقاءات دور الـ 8 من منافسات كأس مصر.
الأهلى ينهى الاتفاق مع مدير فنى جديد والإعلان خلال ساعات .. فيديو
- أكد أمير هشام مقدم برنامج " كلام فى الميديا " المذاع عبر قناة الأهلى، أن النادى الأهلى توصل إلى اتفاق نهائى مع أحد المدربين المميزين خلال الساعات القليلة الماضية.
قبل التوقيع الرسمى.. الأهلي يرسل عقود المدرب الجديد لمرتجي وتوفيق
- أرسلت إدارة الشئون القانونية بالأهلي عقود المدرب الجديد عبر الإيميل لأمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي والمتواجد حاليًا في أوروبا.
النجم الساحلي يتوصل لاتفاق مبدئي مع الأهلي بخصوص سليمان كوليبالي
- أعلن نادي النجم الساحلي التونسي عن توصله لاتفاق مبدئي مع إدارة الأهلي بخصوص أزمة المهاجم الهارب سليماني كوليبالي وموقفه من المشاركة بعد حكم المحكمة الرياضية وإنصاف القلعة الحمراء.
حسام البدرى يقترب من تدريب منتخب مصر
- تضع اللجنة المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة بالتنسيق مع وزير الشباب والرياضة الرتوش الأخيرة على قرار اختيار المدير الفني الجديد لمنتخب مصر حيث أنه من المقرر أن يتم الإعلان بشكل رسمي عنه برفقة جهازه المعاون خلال الفترة المقبلة.
على معلول يعلن عن الحساب الرسمي لـ نجم الأهلي الجديد
-أعلن على معلول نجم فريق الكرة الاول بالنادي الاهلي عن الحساب الرسمي لـ نجم الفريق الجديد اليو ديانج عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام ".