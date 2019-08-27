اخبار الرياضة.. محمد صلاح يشتبك مع أحد زملائه.. ميدو يطيح بـ 8 نجوم.. الأهلى يتفق مع مدير فنى جديد

ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الثلاثاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والعالمية وجاءت كالتالي :- ظهر النجم الدولي محمد صلاح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، في المران الرئيسي للفريق وهو يقوم بعدة تدريبات بدنية قوية مع رفقائه في الفريق.- تتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية فى الثامنة من مساء غد " الأربعاء " إلى ملعب برج العرب لمتابعة أحداث مباراة الزمالك ومصر المقاصة المقرر إقامتها فى إطار لقاءات دور الـ 8 من منافسات كأس مصر.- أكد أمير هشام مقدم برنامج " كلام فى الميديا " المذاع عبر قناة الأهلى، أن النادى الأهلى توصل إلى اتفاق نهائى مع أحد المدربين المميزين خلال الساعات القليلة الماضية.- أرسلت إدارة الشئون القانونية بالأهلي عقود المدرب الجديد عبر الإيميل لأمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي والمتواجد حاليًا في أوروبا.- أعلن نادي النجم الساحلي التونسي عن توصله لاتفاق مبدئي مع إدارة الأهلي بخصوص أزمة المهاجم الهارب سليماني كوليبالي وموقفه من المشاركة بعد حكم المحكمة الرياضية وإنصاف القلعة الحمراء.- تضع اللجنة المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة بالتنسيق مع وزير الشباب والرياضة الرتوش الأخيرة على قرار اختيار المدير الفني الجديد لمنتخب مصر حيث أنه من المقرر أن يتم الإعلان بشكل رسمي عنه برفقة جهازه المعاون خلال الفترة المقبلة.-أعلن على معلول نجم فريق الكرة الاول بالنادي الاهلي عن الحساب الرسمي لـ نجم الفريق الجديد اليو ديانج عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام ".