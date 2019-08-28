سكاي إيطاليا: إنتر ميلان يضم سانشيز من مانشستر يونايتد معاراً

أكدت تقارير صحفية إيطالية انضمام الدولي التشيلي الكسيس سانشيز إلى صفوف فريق إنتر ميلان الإيطالي على سبيل الإعارة من النادي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .





الشبكة أوضحت أن سانشيز سيصل إلى مدينة ميلانو اليوم الأربعاء من أجل التوقيع الرسمي على عقود الإعارة.





ويسعى إنتر ميلان إلى أن تتكلف صفقة إعارة سانشيز بـ11 مليون جنيه إسترليني.





وأضافت أن "الصفقة انتهت الآن.. فقط يتبقى الإعلان الرسمي" بحسب سكاي إيطاليا.



