رئيس جامعة الأزهر يقرر تكليف عمداء جدد بفرع أسيوط

أصدر الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة قرارا بتكليف الدكتور أحمد سيد إبراهيم محمود الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بقنا للقيام بعمل عميد الكلية البنات الأزهرية بطيبة الأقصر بالفرع الجامعة الأزهر بأسيوط.





كما قرر رئيس الجامعة تكليف الدكتور كمال كامل صالح الحداد الأستاذ بكلية البنات الإسلامية بأسيوط للقيام بعمل عميد الكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بسوهاج بالفرع الجامعة الأزهر.





وكان مجلس الجامعة، قد قرر على تعيين الدكتور محمود صديق عميدا لطب بنين الأزهر بالقاهرة خلفا للدكتور أحمد سليم، والدكتور عطا السنباطي عميدا للدراسات العليا، خلفا للدكتور عبدالله سرحان.



