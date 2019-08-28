رئيس جامعة الأزهر يقرر تكليف عمداء جدد بفرع أسيوط

أصدر الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة قرارا بتكليف الدكتور أحمد سيد إبراهيم محمود الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بقنا للقيام بعمل عميد الكلية البنات الأزهرية بطيبة الأقصر بالفرع الجامعة الأزهر بأسيوط.
كما قرر رئيس الجامعة تكليف الدكتور كمال كامل صالح الحداد الأستاذ بكلية البنات الإسلامية بأسيوط للقيام بعمل عميد الكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بسوهاج بالفرع الجامعة الأزهر.
وكان مجلس الجامعة، قد قرر على تعيين الدكتور محمود صديق عميدا لطب بنين الأزهر بالقاهرة خلفا للدكتور أحمد سليم، والدكتور عطا السنباطي عميدا للدراسات العليا، خلفا للدكتور عبدالله سرحان.
كما تم تعيين الدكتور أحمد حسين عميدا لكلية الدعوة، خلفا للدكتور جمال فاروق، والدكتور تامر حمزة عميدا لطب أسنان القاهرة بنين، خلفا للدكتور محمد عبد الآخر، والدكتور محمد عرفان، عميدا لكلية التربية بنين القاهرة، خلفا للدكتور حشمت عبد الحكيم، والتجديد للدكتور عبدالفتاح العوارى عميدا لكلية أصول الدين بالقاهرة