شيء من الخوف في بريطانيا.. شبح سحب الثقة يواجه جونسون مبكرا.. وكوربين يشن حملة ضارية ضد بريكست من دون اتفاق

إنكار جونسون لتبعات بريكست من دون اتفاق يفشل في تهدئة المخاوف

كوربين يناقش في اجتماع سحب الثقة من جونسون لمنعه من بريكست دون اتفاق

كوربين يحاول ضم المحافظين إلى صفه من خلال رسالة

حملة كوربين

أزمة كبيرة في بريطانية ومخاوف من تداعيات خطيرة قد تشهدها البلاد في حال خروج لندن من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، خاصة أن رئيس الوزراء بوريس جونسون أكد أن بريطانيا ستخرج قطعا في الـ31 من أكتوبر المقبل، سواء باتفاق أو من دون اتفاق.وهدد الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين الحكومة البريطانية برفض بدء محادثات تجارية مع المملكة المتحدة إذا فشلت في دفع فاتورة البريكسيت بقيمة 39 مليار جنيه إسترليني بالكامل، وذلك بعد أن اقترح رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن يحتفظ بمعظم الأموال في حال خروج بريطانيا دون اتفاق.وكان جونسون قال يوم الأحد بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية " إن المملكة المتحدة لن تدين بكل الأموال في حالة حدوث البريكسيت بدون صفقة.ورد منسق خروج بريطانيا في البرلمان الأوروبي، فيروهوفستاد، على تصريحات جونسون قائلا: "إذا لم تدفع المملكة المتحدة ما هو مستحق، لن يتفاوض الاتحاد الأوروبي على صفقة تجارية".وأضاف أنه في حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق سيكون الدفع هو الشرط الأساسي لأي محادثات".وأصر جونسون خلال اليوم الثاني للقمة في بياريتز، على أن المملكة المتحدة يمكن أن 'تتعامل بسهولة' في حالة الخروج "بدون صفقة"، رافضا المخاوف من احتمال نقص الغذاء.وكانت صحيفة "جارديان" البريطانية حذرت في تقرير سابق لها من تبعات وصفتها بالمدمرة للخروج من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق، مستندة في ذلك إلى وثائق قالت إنها مسربة عن مكتب حكومة بوريس جونسون نفسه، وبعض هذه التبعات بعيدة المدى وكلها سيئة.وتضمنت تلك التبعات؛ العودة إلى الحدود الصعبة مع إيرلندا؛ والانتظار في موانئ القنال لأشهر؛ وتكدس الأطعمة الطازجة والأدوية وإمدادات الوقود؛ وتأخر في مواعيد الرحلات الجوية؛ ومناوشات في البحر بين مراكب الصيد التابعة لبريطانيين والأخرى التابعة لنظرائهم في الاتحاد الأوروبي؛ وقيود مشددة على الحدود بين جبل طارق وإسبانيا؛ وصعوبات تتعلق بجوانب في نظام الرعاية؛ وتظاهرات تطالب بتعزيز الوجود الشرطي؛ وغير ذلك.ورصدت الصحيفة تعليق بوريس جونسون على الوثائق، رافضا الخوض بشكل مباشر في نقاش احتمالاتها المرعبة، مرتكزا في المقابل على "خيال متوهَّم" مفاده أن الاتحاد الأوروبي لن يتعنت عند نقطة الباكستوب، الذي يشكل نقطة جوهرية في اتفاق الانسحاب.طالب زعيم حزب العمال البريطاني المعارض، جيريمي كوربين، في رسالة له إلى نواب حزب المحافظين، بتوحيد الجهود من أجل منع حدوث "بريكست" بدون اتفاق.وبحسب صحيفة "إيفينينج ستاندرد" البريطانية، فإن كوربين وجه الرسالة إلى 116 نائبا في البرلمان، بمن فيهم رئيسة الوزراء السابقة، تيريزا ماي، ووزير المالية السابق فيليب هاموند، وعدد من الوزراء السابقين.ووقع نحو 160 عضوا في مجلس العموم عريضة، تدعو إلى استخدام جميع الأدوات الممكنة من أجل الحيلولة دون "بريكست" من دون اتفاق.وقالت وكالة "رويترز" إن بريطانيا تتجه صوب أزمة دستورية في الداخل ومواجهة مع الاتحاد الأوروبي في ظل تعهد رئيس الوزراء بوريس جونسون بمغادرة التكتل خلال 66 يوما من دون اتفاق ما لم يوافق الاتحاد على معاودة التفاوض على اتفاق الانسحاب.وقال كوربين إن الانسحاب من دون اتفاق سيضع بريطانيا تحت رحمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والشركات الأمريكية.وكتب كوربين في صحيفة "إندبندنت": "المعركة لوقف الخروج من دون اتفاق ليست صراعا بين من يريدون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي ومن يريدون البقاء في عضويته".وأردف قائلا: "إنها معركة الأكثرية في مواجهة الأقلية التي تحاول الاستيلاء على نتيجة الاستفتاء للدفع بالمزيد من السلطة والثروة في اتجاه من يجلسون على القمة، ولهذا السبب سيفعل حزب العمال كل ما هو ضروري لمنع الانسحاب من دون اتفاق".وسبق أن رفض البرلمان البريطاني ثلاث مرات اتفاق الانسحاب الذي أبرمته رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي والاتحاد الأوروبي، الأمر الذي عمق الأزمة المستمرة منذ ثلاث سنوات، والتي تهدد وضع بريطانيا كواحدة من أهم المراكز المالية في العالم ووجهة مستقرة للمستثمرين الأجانب.وأجرى جونسون محادثات الأسبوع الماضي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك بشأن مطلبه بتغيير الاتفاق المطروح لإزالة الترتيب الخاص بالحدود الأيرلندية، وهو بند يلزم بريطانيا باتباع قواعد الاتحاد الأوروبي التجارية لحين إيجاد طريقة أفضل لتجنب فرض قيود حدودية صارمة عبر جزيرة أيرلندا.وقال يوم الاثنين إنه مستعد لمواصلة المحادثات مع الاتحاد الأوروبي حتى اللحظة الأخيرة، وذكر مسئول بريطاني أن ديفيد فروست، مستشار جونسون لشئون الانسحاب، سيتوجه إلى بروكسل يوم الأربعاء لإجراء مباحثات غير رسمية.وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي إن جونسون لم يرتكب أخطاءً جسيمة خلال قمة مجموعة الدول الصناعية السبع بفرنسا في مطلع الأسبوع، وهي أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه الشهر الماضي.وقال الدبلوماسي: "الشيطان يكمن في التفاصيل. إذا استطعنا التوصل لشيء مماثل ولم يكن اسمه الترتيب الخاص بالحدود الأيرلندية فسنكون قد حققنا نجاحا. كل هذا قد يعني أن جونسون سيثبت أنه في نهاية المطاف خبير استراتيجي مخضرم وليس شخصا يجني على نفسه بأفعاله".وكشفت ليز سافيل روبرتس، زعيمة الحزب الشيوعي الديمقراطي الويلزي "بلايد سيمرو"، أن الاجتماع الذي عقد اليوم بقيادة جيرمي كوربين زعيم العمال، من أجل سحب الثقة جونسون لمنعه من الخروج من الاتحاد من دون اتفاق "كان له روح إيجابية للغاية".