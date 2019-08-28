تراجع أرباح مصر الجديدة للتشييد إلى 39.5 مليون جنيه في 9 أشهر

حققت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير التابعة للقابضة للتشييد والتعمير إحدى شركات قطاع الأعمال العام، أرباحًا بلغت 39.5 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضي، مقابل أرباح بـ 120.4 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي السابق له، بتراجع بلغ 81 مليون جنيه.





وقال تقرير صادر عن الشركة اليوم، إن نسبة الأسهم المتداولة في البورصة المصرية نحو 27.75 %، فيما تبلغ نسبة الملكية خارج البورصة 72.25 % والتي تمتلكها الشركة القابضة للتشييد والتعمير.





وذكر التقرير أنه من المقرر القيام بإسناد استرشادي لإدارة الشركة إلي شركة أخري بالشروط الأساسية للتعاقد بحيث تستحوذ الشركة الجديدة علي 10 % من أسهم " مصر الجديدة" ضمن عملية طرح حصة حتى 25%من الأسهم المملوكة للقابضة للتشييد والتعمير.