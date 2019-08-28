علمني إزاي أفكر وأختار.. أحمد صلاح حسني متحدثاً عن عادل إمام

قال الفنان أحمد صلاح حسني؛ إنه لم يتعمد على كونه كان لاعب كرة شهير؛ وبدأ المشاركات الفنية بأدوار بسيطة؛ مرددا: « أنا لما قلت هبدأ بدأت من الصفر ومعنديش مشكلة لو طلعت كومبارس حتى».





وتحدث أحمد صلاح حسني خلال استضافته ببرنامج «صاحبة السعادة»؛ المذاع على فضائية «دي إم سي»؛ وتقدمه الإعلامية «إسعاد يونس»؛ عن مشاركته في مسلسل الزعيم عادل إمام «عفاريت عدلي علام _ وعوالم خفيفة»؛ قائلا: « الراجل ده فرق معايا بتاع 10 سنين.. علمني إزاي أفكر وإزاي أختار .. إداني خبرة وخلاصة».



