كسفته على الهوا.. أحمد صلاح حسني لـ إسعاد يونس: والله عرقت

قال الفنان أحمد صلاح حسني؛ ان التمثيل هو عشقه الأول منذ الطفولة؛ ولكنه لم يتجه إليه في البداية واحترف لعبة كرة القدم.



وتحدث أحمد صلاح حسني ، خلال استضافته ببرنامج «صاحبة السعادة»؛ المذاع على فضائية «دي إم سي»؛ وتقدمه الإعلامية «إسعاد يونس»؛ عن بدايته الفنية وكيف كان يمثل أمام أسرته في الطفولة؛ بالإضافة إلى هوايته في التلحين والعزف على الجيتار.



وكشف أحمد صلاح حسني؛ عن ان جده لوالدته كان يعزف على العود ويتابع الاعمال الفنية للمطرب الكبير فريد الأطرش؛ مما جعله يتعلق بالموسيقى والعزف.



ومن جانبها طالبت إسعاد يونس من فريق الإعداد إحضار جيتار لتختبر احترافية حسني على الهواء؛ ليرد عليها حسني: « جيتار ايه والله هعرق»_ في اشارة منه للكسوف الذي وقع عليه.