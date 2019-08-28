أسباب صادمة لزيادة وزنك فجأة.. انتبهي للرقم 4

رغم اتباعك للريجيم، إلا أنك لا زلت تعانى من تراكم الدهون حول منطقة الخصر والأرداف، مما يشكل لك الكثير من الإزعاج إليك أسباب صادمة، وراء تراكم الدهون قد تغفليها، إليك أبرزها وفقا لما يقدمه موقع "هيلث".





1. الإجهاد والكورتيزول





الكورتيزول هرمون ضروري للبقاء يتم إنتاجه من قبل الغدد الكظرية ويعرف باسم "هرمون التوتر" لأنه يساعد جسمك على إطلاق استجابة للتوتر ولسوء الحظ ، يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن عند إنتاجها بشكل زائد ، وخاصة في منطقة البطن.





في كثير من الناس ، والإجهاد يدفع الإفراط في تناول الطعام. ولكن بدلًا من تخزين السعرات الحرارية الزائدة على شكل دهون في جميع أنحاء الجسم ، يعزز الكورتيزول تخزين الدهون في البطن ..





2. حمية منخفضة الألياف..





الألياف مهمة بشكل لا يصدق لصحة جيدة والسيطرة على وزنك يمكن أن تساعدك بعض أنواع الألياف على الشعور بالشبع وتثبيت هرمونات الجوع وتقليل امتصاص السعرات الحرارية من الطعام ..





يبدو أن الوجبات الغذائية الغنية بالكربوهيدرات المكررة والألياف المنخفضة لها تأثير معاكس على الشهية وزيادة الوزن ، بما في ذلك زيادة الدهون في البطن واتباع نظام غذائي منخفض الألياف ويساعد تناول الأطعمة الغنية بالحبوب المكررة إلى زيادة كميات الدهون في البطن.





3. الوراثة





تلعب الجينات دورًا رئيسيًا في خطر السمنة وبالمثل ، يبدو أن الميل إلى تخزين الدهون في البطن يتأثر جزئيًا بالوراثة ويبدو أن الجينات تلعب دورًا في ارتفاع نسب الخصر إلى الورك وتخزين السعرات الحرارية الزائدة كدهون في البطن.





4. عدم النوم الكافي





الحصول على ما يكفي من النوم أمر بالغ الأهمية لصحتك وقد ربطت العديد من الدراسات أيضًا عدم كفاية النوم مع زيادة الوزن ، والتي قد تشمل الدهون في البطن





قد تؤدي اضطرابات النوم أيضًا إلى زيادة الوزن. واحدة من أكثر الاضطرابات شيوعًا ، وهي توقف التنفس أثناء النوم ، وهي حالة يتوقف فيها التنفس بشكل متكرر أثناء الليل بسبب الأنسجة الرخوة في الحلق التي تسد مجرى الهواء.



