اللجنة الأولمبية: هدفنا الوصول إلى 200 ميدالية في دورة الألعاب الأفريقية

أكد ممدوح الششتاوي المدير التنفيذي للجنة الأولمبية، أن الأخيرة وضعت خطة للوصول إلى 195 أو 200 ميدالية في دورة الألعاب الأفريقية في المغرب.





قال المدير التنفيذي للجنة الأولمبية في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "حققنا حتى الآن 143 ميدالية، وهذا يدل على أن خطة اللجنة الأوليمبية تسير بشكل سليم"، موجهًا الشكر لاتحاد السباحة خاصة أنه الأكثر تحقيقًا للميداليات الذهبية في البطولة.



