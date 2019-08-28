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أول فيديو من موقع الانفجار الغامض في غزة

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 12:47 ص
غزة
غزة
رحيم يسري
أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة حالة الاستنفار لدى كافة الأجهزة الأمنية والشرطية، مساء الثلاثاء، وذلك في أعقاب الانفجارين اللذين استهدفا حاجزين للشرطة.

وتداول رواد مواقع التواصل ووسائل إعلام فلسطينية مقطع فيديو من موقع الانفجار.

ووفقا لما نشرته وسائل الإعلام الفلسطينية، وقع انفجار استهدف حاجزا للشرطة في شارع البحر غربي مدينة غزة مما أدي إلي وقوع عدد من المصابين.

وأفادت وسائل الإعلام الفلسطينية، عن توارد أنباء بشأن انفجار ثالث قرب حاجز الزهراء الأمني وسط القطاع.

في وقت سابق قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن شخصين قتلا وأصيب ثالث عندما انفجرت دراجة نارية في قطاع غزة يوم الثلاثاء.

بينما يقول متحدث باسم جيش الإحتلال الإسرائيلي، إنه لا علم له بأي ضلوع للجيش في الحادث.

وقال شهود عيان إن الدراجة النارية انفجرت وعليها شخصين بينما كانت تمر بنقطة تفتيش للشرطة.

ولم يتضح ما إذا كان الراكبان بين الثلاثة الذين قال شهود العيان إن واحدا على الأقل منهم من المارة.

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