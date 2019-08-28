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رياضة

علاء عبد العال: الأهلي لم يقدر قوة بيراميدز

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 04:53 ص
علاء عبد العال
علاء عبد العال
عمرو ابوبكر
أكد علاء عبد العال مدرب الداخلية السابق، أن الأهلي لم يُقدر قوة بيراميدز بشكل جيد قبل مواجهة الفريقين في ربع نهائي كأس مصر.

قال علاء عبد العال في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن الظروف ساعدت بيراميدز للفوز على الأهلي 3 مباريات متتالية.

وواصل علاء عبد العال أن بيراميدز نجح في تقديم مستويات جيدة خلال المباريات الثلاثة واستغل الظروف التي كان يمر بها الأهلي في كل مواجهة منهم.

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