فرج عامر يطالب الجبلاية بإيقاف الدوري في هذه الحالة

أكد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، على صعوبة لعب مباريات الدوري العام أثناء مواجهات المنتخب الأوليمبي فى الفترة المقبلة.





ويستعد المنتخب الأوليمبي لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت الـ23 عاماً، والمؤهلة لبطولة الأولمبياد التي ستقام العام القادم بطوكيو.





وقال "عامر" عبر صفحته الشخصية على تويتر: "لا يمكن استمرار الدوري في حالة اشتراك المنتخب الاولمبي في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاماً لان سموحة به أكثر من لاعب في المنتخب الأوليمبي أمثال ناصر ماهر، وكريم يحيى، فارس مجاهد، ابراهيم عبد القوي وآخرين؟".



