شيف على الهوا.. أحمد صلاح حسني : أنا بطبخ حلو زي مراتي

قال الفنان أحمد صلاح حسني، إنه سافر إلى ألمانيا للاحتراف في سن مبكرة جدا بعمر 18 سنة؛ موضحا ان ذلك جعله يعتمد علي نفسه في الطبيخ.





وأضاف أحمد صلاح حسني، خلال استضافته ببرنامج «صاحبة السعادة»؛ المذاع على فضائية «دي إم سي»؛ وتقدمه الإعلامية «إسعاد يونس»؛ أنه يجيد الأكلات الإيطالية خاصة البيتزا والمكرونات؛ مشيرا إلى أثناء لعبة كرة القدم كان يأكل كثيرا ولا يخاف من السمنة؛ ولكن بكبر سنه واعتزاله الكرة أصبح يقلل ويختار الأكل.





وأكد أحمد صلاح حسني، أن زوجته طباخة ماهرة؛ مرددا: «أنا بحب أنواع قليلة من الأكل.. بس مراتي زيي بتعرف تطبخ».



