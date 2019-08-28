علاء عبد العال: محمد هاني وعبد الله جمعة والسولية استحقوا الانضمام للمنتخب

يرى علاء عبد العال المدير الفني السابق للداخلية، أن محمد هاني وعمرو السولية ورمضان صبحي لاعبي الأهلي وعبد الله جمعة لاعب الزمالك ومحمود كهربا لاعب أفيس البرتغالي، كانوا يستحقون الانضمام للمنتخب.





وقال علاء عبد العال، في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن محمد هاني كان أفضل من أحمد المحمدي، وكان يجب انضمام رمضان صبحي ومحمود كهربا ليكونا بديلين لمحمود تريزيجيه، كما أن عبد الله جمعة استحق الانضمام حتى لو هناك تحفظًا على دوره الدفاعي لكن البطولة تقام على أرض مصر.



