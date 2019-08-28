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رياضة

علاء عبد العال: محمد هاني وعبد الله جمعة والسولية استحقوا الانضمام للمنتخب

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 05:02 ص
علاء عبد العال
علاء عبد العال
عمرو ابوبكر
يرى علاء عبد العال المدير الفني السابق للداخلية، أن محمد هاني وعمرو السولية ورمضان صبحي لاعبي الأهلي وعبد الله جمعة لاعب الزمالك ومحمود كهربا لاعب أفيس البرتغالي، كانوا يستحقون الانضمام للمنتخب.

وقال علاء عبد العال، في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن محمد هاني كان أفضل من أحمد المحمدي، وكان يجب انضمام رمضان صبحي ومحمود كهربا ليكونا بديلين لمحمود تريزيجيه، كما أن عبد الله جمعة استحق الانضمام حتى لو هناك تحفظًا على دوره الدفاعي لكن البطولة تقام على أرض مصر.

وواصل علاء عبد العال، أنه لا يعلم دور علي غزال وأحمد حسن كوكا بعد انضمامهما للمنتخب، مشيرًا إلى أنه يتوقع أن يكون اتحاد الكرة ضغط على الجهاز الفني لضم بعض عناصر الخبرة.

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