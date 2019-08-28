علاء عبدالعال: الظروف ساعدت الأهلي للتتويج بالدوري.. واستمرار لاسارتي كان صحيحاً

أكد علاء عبد العال، المدير الفني السابق للداخلية، أن الأهلي لم يكن الأفضل للتتويج بالدوري المصري.





وقال علاء عبد العال، خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "الأهلي لم يكن الأفضل للتتويج بالدوري لكن الظروف خدمته، الزمالك قدم واحدًا من أفضل مواسمه، ولم يستغل فرصة تعثر الأهلي".





وأكمل علاء عبد العال، : "لاسارتي جاء في البداية وواجه ظروف صعبة من إصابات اللاعبين وغيرها حتى اكتملت الصفوف وأثبت أنه على قدر المسئولية بعد الخسارة من صن داونز بخماسية".



