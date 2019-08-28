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رياضة

علاء عبدالعال: الظروف ساعدت الأهلي للتتويج بالدوري.. واستمرار لاسارتي كان صحيحاً

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 04:45 ص
علاء عبد العال
علاء عبد العال
عمرو ابوبكر
أكد علاء عبد العال، المدير الفني السابق للداخلية، أن الأهلي لم يكن الأفضل للتتويج بالدوري المصري.

وقال علاء عبد العال، خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "الأهلي لم يكن الأفضل للتتويج بالدوري لكن الظروف خدمته، الزمالك قدم واحدًا من أفضل مواسمه، ولم يستغل فرصة تعثر الأهلي".

وأكمل علاء عبد العال، : "لاسارتي جاء في البداية وواجه ظروف صعبة من إصابات اللاعبين وغيرها حتى اكتملت الصفوف وأثبت أنه على قدر المسئولية بعد الخسارة من صن داونز بخماسية".

وأضاف علاء عبد العال، : "قرار إستمرار لاسارتي مع الأهلي كان صحيحا من الإدارة، لأن أي مدرب آخر كان سيقول جئت في منتصف الموسم ولست مسئولا".

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